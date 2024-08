Takmer ZOMREL! Lekári vyoperovali mužovi z brucha ŽIVÉHO úhora: Vopchal si ho do... FUJ!

Neuveriteľná sexuálna praktika takmer pripravila o život 31-ročného Inda žijúceho vo Vietname. Na základe správy VietNamNews o tom informuje server novinky.cz.

Koncom uplynulého mesiaca prišiel muž na urgentný príjem, pričom sa sťažoval ma silné bolesti brucha. V hanojskej nemocnici pomocou ultrazvuku a röntgenu objavili v jeho tele neznáme podlhovasté teleso.

Keď lekári zisťovali, čo to môže byť, muž sa im ku všetkému priznal. Dva dni pred návštevou nemocnice si konečníkom do tela vopchal 65-centrimetrového živého úhora.

Lekári neverili vlastným ušiam. Tvora sa najprv snažili vybrať mužovi cez tráviaci trakt, no neúspešne. Úhor sa totiž v brušnej dutine prehrýzol mimo hrubého čreva.

„Úhory dokážu prežívať v anaeróbnom prostredí (prostredie bez kyslíka) veľmi dlhú dobu,“ prezradil chirurg Le Nhat Huy.

Keďže pacient trpel extrémnymi bolesťami, na rad prišla operácia. Tá im odhalila ďalšie šokujúce tajomstvá. Okrem úhora sa mužovom tele nachádzala aj celá limetka, ktorá pravdepodobne pochádzala z ďalších sexuálnych „hier“.

Aj keď bol zákrok mimoriadne náročný, chirurgom sa podarilo muža zachrániť. Skončil však s umelým vývodom. Hanojská nemocnica prezradila, že už v minulosti z tiel pacientov odstraňovala rôzne predmety, no ešte nikdy živočícha.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

🚨TW: Disturbing content



A man nearly died after inserting a 65cm long, live eel, into his anus.



“The eel had bitten through the patient’s rectum and colon to escape into the abdominal cavity,” said Le Nhat Huy of Viet Duc Hospital.



📷: Viet Nam News



🧵1 pic.twitter.com/SH6LEYWLud