18. máj 2024 ELA Zo zahraničia Taliani zažívajú nočnú moru: Okolie Benátok PLÁVA pod vodou. Dažde sužujú aj ďalšie krajiny Sever Talianska sužuje už niekoľko dní zlé počasie a obyvatelia sa znova zobudili do nočnej mory spôsobenej záplavami. Najhoršie je na tom Benátsky región a provincia Treviso.

„Toto sú dramatické hodiny pre Benátsko, zasiahnuté intenzívnymi dažďami a záplavami,“ povedal guvernér Luca Zaia v súvislosti so situáciou v regióne, ktorý sužuje zlé počasie. Civilná ochrana Veneto vydala červenú výstrahu pred poveternostnými podmienkami, ktorá platila do včerajšieho popoludnia do 14. hodiny na väčšine územia tohto regiónu, informuje iMeteo.sk.

Včera sa oblasťou prehnala nová vlna rozsiahlych zrážok, ktoré sa presúvali na sever až severovýchod Talianska.

Kritická situácia je v provincii Treviso v meste Castelfranco Veneto, kde sa rozvodnili rieky Avenale a Muson. Nepriaznivé počasie sa vyhlo oblasti Vicenze, kde počasie už spôsobilo problémy.

Včerajšie búrky zasiahli oblasť Portogruaro v benátskom regióne a presúvali sa na sever až severovýchod. Železničné trate medzi Vicenza a Schio, Padova a Treviso boli prerušené a pozorne monitorovali aj hladiny riek.

Zlá situácia aj vo Francúzsku

Silný lejak úradoval včera aj vo Francúzsku. Mimoriadne upršané počasie a vysoké úhrny aj tam spôsobili škody a to hlavne na severovýchode krajiny. Na severe Alsaska v Scheibenharde za 24 hodín namerali úhrn až 116,8 mm.

Nad 100 mm zrážok spadlo aj v ďalších dvoch mestách (Berg, Hersrtoff) a 96,7 mm zrážok namerali v Porcelette. Všetky tieto mestá sa nachádzajú v departemente Moselle, v regióne Lotrinsko.

Toto množstvo vody tam priemerne spadne počas 5 až 7 týždňov, teraz to spadlo len za 24 hodín. Je to skutočne extrémny úhrn a spôsobil aj zvýšenie hladín riek a povodne.

Prudké dažde

Prudké dažde viedli v noci na sobotu k povodniam v častiach Nemecka, Belgicka i Holandska. Voda zaplavila ulice aj budovy, v niektorých oblastiach museli evakuovať aj obyvateľov, informuje TASR podľa agentúry AFP.

V juhozápadnej nemeckej spolkovej krajine Sársko stála na uliciach voda a na snímkach zdieľaných na sociálnych sieťach bolo vidieť záchranné zložky, ako evakuujú ľudí do bezpečia.

Ťažko postihnutá bola aj krajinská metropola Saarbrücken, kým pretrhnutie hrádze v meste Quierschied spôsobilo odstavenie prevádzky tamojšej elektrárne.

Obete na životoch doposiaľ hlásené neboli, najmenej jedna osoba však utrpela zranenia. Do postihnutých oblastí plánoval pricestovať aj spolkový kancelár Olaf Scholz.

Povodne sužujú aj belgickú provinciu Liege, kde úrady zaznamenali stovky volaní o pomoc. V nasadení bolo 150 hasičov, spresnil tamojší guvernér Herve Jamar. Záchranné zložky mali prácu predovšetkým s odčerpávaním vody zo zaplavených budov, píše AFP.

V holandskej provincii Limburg na druhej strane hraníc museli evakuovať dva kempingové tábory, keďže ich ohrozovala stúpajúca voda.

Varovanie pred povodňami vydali aj v regióne Moselle na severovýchode Francúzska, kde v dôsledku prudkého dažďa stúpli hladiny riek.

