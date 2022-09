NIČIVÉ povodne paralyzovali Taliansko: Z krajiny hlásia mŕtvych a počítajú nezvestných, VIDEO

Najmenej sedem ľudí zahynulo pri silných búrkach a záplavách, ktoré postihli talianske pobrežie Jadranského mora. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

V regióne Marky (tal. Marche) v strednej časti Talianska je stále nezvestných niekoľko osôb vrátane jedného dieťaťa, informovala v noci na piatok talianska agentúra ANSA s odvolaním sa na tamojšie úrady. Ide o šesťročné dieťa, ktoré cestovalo v aute spolu s matkou. Matku sa podarilo zachrániť, dieťa však odniesla voda, spresnila agentúra AGI.

Správa talianskej provincie Ancona spresnila, že k záplavám došlo v dôsledku vytrvalého silného dažďa, ktorý oblasť postihol vo štvrtok v popoludňajších hodinách. Noviny Corriere della Sera uviedli, že za dve hodiny napršalo 400 milimetrov zrážok, čo je množstvo, ktoré v tejto oblasti zvyčajne zaznamenajú za šesť mesiacov, cituje agentúra AFP.

Tamojší úrad na ochranu pred katastrofami už vo štvrtok vyzval obyvateľov pobrežného mesta Senigallia severne od Ancony, aby sa v súvislosti v rizikom záplav presunuli do vyššie položených lokalít.

V najhoršie postihnutom prístavnom meste Ancona zostalo niekoľko štvrtí bez dodávok elektriny či telefonického spojenia. V postihnutých oblastiach zostali v piatok zatvorené aj školy. Búrky zasiahli aj susedný región Umbria.

