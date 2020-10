17. október 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Táto skupina o koronavíruse má vyše 120-tisíc členov: Jej autor poslal vláde jasný ODKAZ!

Občianske združenie Moje Slovensko eviduje vo svojej skupine venovanej ochoreniu COVID-19 mimoriadne živú diskusiu na aktuálnu tému pandémie.

Koronavírus je predmetom debát takmer všade, hlavne však na sociálnych sieťach, kde sa do diskusií zapája čoraz viac ľudí. Jednou z takých skupín na Facebooku je aj tá s názvom COVID – 19 (koronavírus) OFFICIAL na Slovensku. Patrí k tým najväčším na Slovensku.

My sme oslovili a opýtali sa predsedu združenia Moje Slovensko Martina Pechovského na to, o čom sa členovia skupiny bavia, čo ich trápi a ako vlastne z tejto zapeklitej situácie „von“.

„Ľudia píšu ako prichádzajú o prácu, podnikanie a aj motiváciu žiť,“ prezrádza Pechovský pre dnes24.sk.

V ROZHOVORE s predsedom sa dozviete VIAC

Pán Pechovský. Vo Vašom občianskom združení máte stránku s viac ako 40-tisíc sledovateľmi, aj skupinu o COVID-19, ktorá má už viac ako 120-tisíc. Čo tam s ľuďmi rozoberáte?

„V skupine prebieha riadne živá diskusia rôznych ľudí na rôzne témy. Prirodzene, COVID je tento rok veľká téma a hlavne opatrenia s ním spojené. Ľudia sa pýtajú, čo vlastne môžu, čo nemôžu, ako získať pomoc, čo robiť keď potrebujú cestovať, ošetriť u lekára s inou chorobou ako COVID-19… Okrem otázok nám však píšu aj svoje príbehy, ktoré sa mne osobne čítajú veľmi ťažko.“

Prezradíte, o aké príbehy ide?

„Najmä o tie spojené s opatreniami. Píšu nám ako prichádzajú o prácu, podnikania a niektorí aj motiváciu žiť. Chcú pokoj, chcú systematickú pomoc, jasné inštrukcie. Ľudia stratili nádej, istoty a chuť čokoľvek robiť.“

Budete konkrétnejší?

„Napríklad píše pani Darina: ,Moja dcéra, inak samoživiteľka príde o prácu v gastronómii, syn súkromný podnikateľ v stavebníctve asi tiež, ale odvody musí platiť stále viac a viac. Má svoju rodinku a ja neviem, čo ešte príde. Veď sú už teraz na kolenách. Ja som dôchodkyňa, prežila som kadečo, ale toto nemá obdobu. Ľudia, zastavme to!,“

Veľa sa hovorí o konšpiráciách a hoaxoch. Stretávate sa s týmito vecami aj vo vašej skupine?

„Áno, ale veľmi rýchlo ich dokážeme identifikovať a odstrániť. Stretli sme sa aj s vyhrážkami, že na nás podajú dotyční trestné oznámenia za neuverejnenie príspevkov a šírenie hoaxov. Samozrejme, za hoax považovali to, že COVID-19 existuje… Ľudia sú rozčúlení, pretože niekto a niečo zasiahlo do ich integrity a ja si myslím, že je to právom. Osobne si myslím, že ľudia, že my Slováci sme boli aj počas prvej vlny najzodpovednejší a za odmenu sme dostali chaos a nesystematické riešenia, či ničím nepodložené opatrenia.“

Na koho sú najviac nahnevaní?

„Jednoznačne na vládu SR na čele s vládnou stranou OĽANO a premiérom Igorom Matovičom. Tá ich komunikácia je otrasná a koniec koncov sa to odzrkadľuje aj na ich preferenciách. Ľudia vládnu stranu zvolili protestným hlasom, vo viere, že odstavia „oligarchov“ od systému. Žiaľ, každým dňom prichádza veľké sklamanie a ľudia začínajú byť doslova vytočení a frustrovaní dvakrát. Prvýkrát z toho, čo vláda predvádza a druhý zo svojej voľby. Samozrejme, my na sociálnej sieti musíme filtrovať nenávistné prejavy ak prekračujú určitú mieru. Je to ale veľmi ťažké. Skupina má v niektorých týždňoch aj do pol milióna interakcií.“

Čo by ste urobili vy, po prípade ako odporúčate vycúvať z tohto šialenstva?

„Podľa mňa a v prvom rade, ľudia na Slovensku sú zodpovední a ja im verím. Určite by som neobmedzoval ľudí v ich práci priamo, možno nepriamo ak musia zostať doma s dieťaťom, ale tam hneď adresne doručiť kompenzáciu. Skôr by som sa sústredil na posilnenie zdravotnej starostlivosti a posilnenie ochrany starých a chorých. Myslím si, že keď ľuďom ukážete, čo sa môže stať, veľmi rýchlo pochopia a budú opatrní. Naopak, ak niekomu niečo zakážete a ešte kvôli tomu príde o živobytie v krajine, ktorá je špičkou v zadĺženosti na domácnosť, môže to mať fatálne následky. Odporúčal by som určite lepšiu, faktograficky podloženú komunikáciu vlády smerom k nám občanom. Máme dosť svojich emócií a starostí a nepotrebujeme riešiť tie ich.“

Registrovali sme si značku MOJE SLOVENSKO ® Posted by Moje Slovensko on Thursday, October 1, 2020

Zdroj: Dnes24.sk