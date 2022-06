8 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann TÁTO sťažnosť je silná káva: Krik DETÍ ruší ľudí, ihriská žiadajú VYSŤAHOVAŤ na perifériu Základnou požiadavkou anonyma je, aby sa „ihriská stavali mimo obytných zón, lebo budú ľudia veľmi trpieť“. Samospráva Petržalky mu pohotovo odpovedala. 12. jún 2022 KAW Správy Rôzne

8 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Neobvyklou sťažnosťou sa zaoberali v uplynulých dňoch pracovníci petržalskej samosprávy. V schránke im pristál siahodlhý list od anonymného pisateľa, ktorí údajne zastupuje väčšiu skupinu Petržalčanov. Sťažuje sa na enormný hluk, ktorý sa šíri z detského ihriska.

Trest na Zemi

V liste sa píše, že obnova detských ihrísk medzi panelákmi spôsobuje obyvateľom priľahlých domov „trest na Zemi“. Deti vraj od rána vreštia a kričia a rodičia či učitelia tomu nechávajú „voľný priebeh“.

Základnou požiadavkou anonyma je, aby sa „ihriská stavali mimo obytných zón, lebo budú ľudia veľmi trpieť“.

Petržalská samospráva, samozrejme, na podnety odpovedá. Výnimkou nie je ani tento, hoci nebol podpísaný. Odpoveď preto zverejnili na sociálnej sieti.

Tiché sídlisko?

Petržalka uvádza, že ruch z ihriska síce môže vyrušovať obyvateľov, no požiadavka stavať detské ihriská mimo obytných zón, je podľa samosprávy mimo misu. Na najväčšom sídlisku je totiž viac ako 55 verejných detských ihrísk.

„Nechce sa nám veriť, že si autori listu skutočne želajú, aby rodičia s kočíkmi a malými deťmi merali dlhú cestu na okraj Petržalky len preto, aby bolo v mestskej časti ticho. Hlavne, keď naša samospráva bola vybudovaná ako najväčšie sídlisko, kde sa už pri výstavbe počítalo so zvýšenou hlučnosťou, pretože, ako to už býva, v mestách sa to jednoducho inak nedá,“ uvádza samospráva.

V odpovedi ďalej píšu, že je mamičky či oteckovia možno počas stráženia svojho dieťaťa na ihrisku naozaj pozerajú do telefónu, no to neznamená, že hlučnosti pridávajú. „Pamätníci si možno vybavujú, ako sa kedysi na ihriskách združovali rodičia vo svojom debatnom krúžku, kde svorne preberali všetky svoje radosti a strasti. Vtedy však nikto sťažnosti na hluk nepodával,“ dodáva samospráva.

Výchova detí

Pisateľ anonymného listu tiež kritizuje výchovu detí, na čo tiež Petržalka pohotovo odpovedá: „Čo sa samotnej výchovy detí týka, ako mestská časť do nej nemáme právomoc zasahovať. Aj vzhľadom na klesajúcu krivku pôrodnosti, sme však veľmi radi, že v Petržalke toľko detí máme, a že nám vyrastá nová generácia šikovných talentov – čo častokrát vidíme aj z výstupov školských inštitúcií v našej správe. Preto sa snažíme navyšovať ich kapacity, aby sa deťom dostalo adekvátnej pozornosti i vzdelania.“

Samospráva pripomína, že už čoskoro pribudnú ďalšie dve nové škôlky s novými detskými ihriskami, ktoré budú opäť situované v husto zastavanej oblasti a nevidia v tom nijaký problém.

Ihriská nepresunú

Na záver pisateľovi sťažnosti odkazuje, že určite nie je v pláne presúvať petržalské detské ihriská na okraj mestskej časti. „Budeme ich aj naďalej opravovať i renovovať, aby sa naše deti mohli hrať a najmä smiať v bezpečnom a krásnom prostredí petržalských ihrísk,“ uzatvára petržalská samospráva.

