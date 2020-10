14. október 2020 Zo Slovenska Termín na podanie daňového priznania sa blíži. Čo ak máte finančné ťažkosti?

Finančná správa upozornila, že daňovníci s finančnými ťažkosťami musia správcu dane kontaktovať okamžite a nečakať až na splatnosť dane.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia v tomto roku firmy či fyzické osoby podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra.

Zároveň majú stále možnosť poukázať aj podiel zo zaplatenej dane nadáciám, občianskym združeniam či neziskovým organizáciám, pripomenula v utorok Finančná správa (FS) SR.

Odklad platenia dane

Finančná správa upozornila, že daňovníci môžu v prípade finančných ťažkostí požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach. „V takomto prípade však musia správcu kontaktovať okamžite a nečakať až na splatnosť dane,“ upozornila hovorkyňa FS Ivana Skokanová.

Pevné termíny platia aj pre darovanie podielu zaplatenej dane. Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie, môžu prostredníctvom daňového priznania poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31. januára 2021.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do polovice novembra a zamestnanec tak môže darovať dve percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021.

Zdroj: TASR