14. apríl 2021 Tlačové správy Tesco sa opäť poďakuje kolegom, vyplatí ďalší mimoriadny bonus Reťazec Tesco odmení svojich kolegov ďalším mimoriadnym bonusom. Ide o poďakovanie za ich prácu, keď v súčasnej mimoriadnej situácii už viac ako rok zabezpečujú potraviny pre ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Práve vďaka nasadeniu a úsiliu všetkých kolegov dokáže byť Tesco aj naďalej bezpečnejším miestom na nákupy i prácu a postarať sa o nákupy zákazníkov v aktuálnom bezprecedentnom období.

Tesco si váži obetavú a starostlivú prácu tisícok kolegov, ktorí za každých okolností zabezpečujú potraviny a ďalšie potrebné výrobky pre ľudí z celého Slovenska. Pri napĺňaní záväzku bezpečnejšieho nakupovania zohrávajú práve oni nenahraditeľnú úlohu. Všetkým kolegom Tesca bude vyplatený mimoriadny bonus ako poďakovanie za ich obetavú prácu počas pandémie.

Kolegovia Tesca v obchodoch a distribučných centrách dostanú finančnú odmenu vo výške 220 eur.

Bonus im bude vyplatený už po štvrtý raz od vypuknutia pandémie. Celkovo Tesco na Slovensku zamestnáva takmer 9 000 kolegov, v predchádzajúcom roku investovalo do navýšenia ich miezd 13 miliónov eur.

„Uplynulý rok bol naozaj mimoriadny, a to vo všetkých ohľadoch. Hoci sme čelili výrazným výzvam spojeným s koronakrízou, mimoriadnou bola aj naša promptná odpoveď na ne. Pocitom neskrývanej hrdosti ma napĺňa to, ako sa vytrvalo staráme o zákazníkov, kolegov, komunity a – v neposlednom rade – tých najzraniteľnejších. Práve to ma ešte viac utvrdzuje v tom, že v Tescu tvoríme skvelý tím. Chrániť zdravie kolegov a zákazníkov je aj naďalej našou absolútnou prioritou. Popritom teraz urobíme aj ďalší dôležitý krok – opätovne oceníme hrdinské úsilie kolegov Tesca. Ako poďakovanie za ich obetavú prácu a fantastické nasadenie kolegom v obchodoch a distribučných centrách bude vyplatený bonus v hodnote 220 eur,“ uviedol Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku.

Bonus bude vyplatený v pomere k odpracovaným hodinám za 12 mesiacov uplynulého finančného roka Tesca.

Aj takto sa Tesco stará o kolegov v čase koronakrízy:

Tým najviac ohrozeným – napríklad tehotným kolegyniam či seniorom – sme umožnili zostať doma a poskytli im platené voľno.

Posilnené hygienické rutiny v obchodoch aj distribučných centrách chránia zdravie kolegov i zákazníkov Tesca.

V najnáročnejšom období Tesco posilňovalo tímy v obchodoch – 3 000 dočasných kolegov získalo od Tesca pracovné príležitosti v čase, keď to potrebovali najviac.

Reťazec svojich kolegov pravidelne zásobuje vitamínovými balíčkami a ochrannými pomôckami vrátane respirátorov FFP2.

Deťom kolegov Tesco zapožičalo desiatky tabletov a uľahčilo im tak školskú výučbu.

