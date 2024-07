27. júl 2024 Zo Slovenska Tešíte sa z ochladenia? SMOLA! O pár dní je tu august a prinesie skutočné PEKLO Slovensko po vlne extrémnych horúčav osviežilo mierne ochladenie. To však dlho nepotrvá. S augustom sa vrátia pekelné teploty.

Slovensko zasiahlo mierne ochladenie, kedy sa teploty nedostávajú cez hranicu 30 stupňov. Pár dní to ešte vydrží, no potom to znova príde.

Horúci víkend

Ďalšia vlna horúčav je už za rohom. Teploty nad +30 °C začnú stúpať už v piatok a cez víkend prudko vystúpia a budú atakovať hranicu až +35 °C.

V sobotu sa budeme nachádzať v oblasti vyššieho tlaku, pričom počasie sa vyjasní. Od juhu bude prúdiť prúd horúceho vzduchu.

„Po zadnej strane tlakovej výše nad juhovýchodnou Európou k nám začne počas soboty od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch a ten opäť dvihne teploty k neznesiteľnej hranici +35 °C, ktoré budú atakovať najmä južné okresy Slovenska,“ píše iMeteo.sk.

Horúco by malo byť aj v nedeľu. Na severe v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky z tepla.

Horúci august

Júl pomaly končí a o pár dní tu máme august. Aký bude?

„Budúci týždeň sa prehupneme do posledného letného mesiaca a august nám sľubuje ďalšie horúčavy. Podľa ECMWF bude august nadpriemerne teplý, takže sa treba pripraviť na ďalšie vlny horúčav počas tohto mesiaca,“ uvádza server.

Navyše, očakáva sa, že august nebude len suchý, ale zrážkovo aj slabo podpriemerný. „Či sa nám to páči, alebo nie, leto je v plnom prúde a horúčavy k letu proste patria,“ dodáva iMeteo.sk.

