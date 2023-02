7 Galéria Zdroj: Instagram.com/jendo___ , TASR/Jaroslav Novák Totálna ZMENA po rokoch: Hamšík zhodil povestné ČÍRO a dal to na "slušáka"! FOTO Tak ho poznal celý svet! Legendárny slovenský futbalista Marek Hamšík prekvapil novou frizúrou. 2. február 2023 han Šport Futbal

2. február 2023 han Šport Futbal Totálna ZMENA po rokoch: Hamšík zhodil povestné ČÍRO a dal to na "slušáka"! FOTO Tak ho poznal celý svet! Legendárny slovenský futbalista Marek Hamšík prekvapil novou frizúrou.

Azda každý Slovák vie, kto je Marek Hamšík. Meno si však urobil vďaka futbalovému talentu po celom svete. K jeho výzoru už roky patril neprehliadnuteľný zostrih. Nosil totiž číro. Áno, nosil. To je už minulosť!

Nový imidž

Rodák z Banskej Bystrice sa rozhodol, že si zmení imidž. Avizoval to už síce vlani, keď sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou, no ku poslednému kroku prišlo až teraz. Hráč tureckého Trabzonsporu zasadol do kresla, kde ho zobral do parády kadernícky expert.

„Nový účes, veľká zmena,“ napísal Marek na Instagram, kde zverejnil aj video zo strihania.

Nová frizúra spravila z ostrieľaného futbalistu okamžite „slušáka“, ktorý nebude tak veľmi pútať pozornosť. Novinka „na hlave“ niekdajšieho kapitána Slovenska priniesla pod statusom množstvo reakcií. Našli však aj takí, ktorí boli proti tomu, aby Hamšík zmenil výzor.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk