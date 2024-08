20. august 2024 Rastislav Búgel Cestovanie

Toto na dovolenke NIKDY nerobte! Chorvátski čašníci prezradili, čo ich najviac VYTÁČA

Dovolenková sezóna sa prehupla do svojej druhej polovice a stále sa nájde dosť Slovákov, ktorí sa chystajú do Chorvátska. Na čo by si mali dať pozor, ak sa vyberú do niektorého z tamojších podnikov?