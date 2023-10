Zdroj: Instagram.com/trnavamojemesto Toto nemá chybu: V Trnave sa po chodníku prechádzali ŽRALOKY, VIDEO Video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti, pobavilo nielen Trnavčanov. Tí, ktorí nezvyčajnú dvojicu videli na vlastné oči, sa nemohli prestať smiať. 18. október 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

Spomínate si na robotický vysávač na parkovisku či trnavský doubledecker? Najnovšie pobavili Trnavu kráčajúce žraloky.

Nezvyčajný pohľad sa naskytol okoloidúcim na Bučianskej ulici v Trnave. Po chodníku si vykračovali žraloky. Išlo o žart, ktorý sa podľa reakcií, vydaril a pohľad na osoby v kostýmoch mnohých rozosmial.

Komu vďačíme za takéto rozveselenie, nevieme, ale treba uznať, že majú zmysel pre humor. Ocenili to aj Trnavčania.

„Stretnúť ich…hneď mám krajší deň…je to zlaté,“ komentovala Soňa. Deň zlepšili aj Eliške: „Podľa mňa to bolo milé, mne to vyčarilo úsmev na tvári,“ povedala. Pridala sa aj Jana. „Podľa mňa sú super, urobia sebe skvelý deň a aj všetkých okolo rozosmejú,“ dodala.

Zdroj: Dnes24.sk

