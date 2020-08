9. august 2020 Cestovanie Toto nie je len obyčajný dom! Sedem metrov pod zemou ukrýva bývalý tajný vojenský kryt

Podzemný úkryt tvorí masívny monolitný železobetónový skelet so spleťou chodieb a miestností s rôznym technologickým vybavením, ktoré je dodnes funkčné.

Sedem metrov pod zemou v katastri obce Alekšince v okrese Nitra sa ukrýva unikátne múzeum studenej vojny. V bývalom tajnom vojenskom kryte ho postupne budujú nadšenci z občianskeho združenia Klub ČSĽA Kolíňany, ktoré získalo objekt do prenájmu od obce pred necelými tromi rokmi.

Podzemný kryt

„Vlani múzeum navštívilo približne 2-tisíc ľudí. Tento rok je pre pandémiu neštandardný, návštevníkov bude minimum. V budúcnosti by sme chceli rozširovať nielen múzeum, ale aj aktivity v ňom, najmä pre školy. Chceli by sme tu vytvoriť priestor pre branno-športové hry, aké si pamätá tá generácia, ktorá chodila do škôl v období socializmu,“ povedal Peter Korvín z občianskeho združenia.

Podzemný kryt proti zbraniam hromadného ničenia bol vybudovaný v rokoch 1964 až 1965 a pôvodne slúžil ako záložné utajené veliteľské centrum armád Varšavskej zmluvy stred. Po roku 1990 ho prebralo ministerstvo vnútra a mal slúžiť ako kryt civilnej ochrany. V roku 2012 bol ako prebytočný majetok Ministerstva obrany SR prevedený na obec. Tá ho prenajala občianskemu združeniu s cieľom založenia múzea socializmu a studenej vojny.

Dodnes funkčné

Podzemný úkryt tvorí masívny monolitný železobetónový skelet so spleťou chodieb a miestností s rôznym technologickým vybavením, ktoré je dodnes funkčné. Prvá časť expozície prezentuje podzemný úkryt, jeho technické vybavenie a činnosti, ktoré v ňom prebiehali počas studenej vojny.

Nachádza sa v nej rádiové i školiace stredisko, telefónna ústredňa, miestnosť pre spojárov, filtračná, odmorovacia a protihluková jednotka, miestnosť pre zdravotníkov, kabínky telefonistov, odpočiváreň, sklad, výstroj i výzbroj. Najväčšiu časť krytu zaberá miestnosť bojového velenia a na ňu nadväzujúce kancelárie jednotlivých služieb a skupín.

Druhá časť expozície približuje návštevníkom prostredníctvom exponátov a informačných panelov atmosféru a charakter studenej vojny. Nachádzajú sa v nej artefakty z rokov 1948 až 1990. „Múzeum je svedectvom o našej minulosti a súčasne výstrahou do budúcnosti,“ poznamenal Korvín.

