9. august 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Toto sa turistom páčiť NEBUDE: Dovolenka vo vyhľadávanej krajine sa možno PREDRAŽÍ Dovolenkári si priplatia. Vláda v turistami vyhľadávanej krajine chce výrazne zvýšiť turistickú daň.

Talianske médiá informovali, že tamojšia vláda ja pripravená výrazne zvýšiť sumu turistickej dane. Tá sa tradične vyberá za prenocovanie v hoteloch a podobne.

Výrazné zvýšenie

Nová turistická daň by mala podľa serveru Repubblica byť najmenej 5 eur za noc pri cene prenocovania do 100 eur. Pohybovať sa môže až do 25 eur za noc pri prenocovaniach v luxusných hoteloch.

Sumy by sa tak dostali na úroveň Amsterdamu, ktorý má najvyššiu turistickú daň v celej Európe.

Vyberala by sa všade

Novela zákona by umožnila vyberať zvýšenú turistickú daň vo všetkých takmer 8-tisíc talianskych mestách a obciach. Dnes pritom platí, že túto daň môžu vyberať len hlavné mestá provincií, združenia obcí a turisticky exponované lokality.

Viaceré obchodné združenia v Taliansku už bijú na poplach. Hotelieri hovoria, že by to znamenalo, že v prípade prenocovania v bežnom trojhviezdičkovom hoteli s cenou sto eur za noc by návštevník zaplatil až desať eur ako daň za daný deň.

