TRAGÉDIA! Košičan sa chcel osviežiť so synom v Hornáde: Spod hladiny sa už NEVYNORIL

76-ročný Košičan sa išiel aj so synom osviežiť do Hornádu. Spod hladiny rieky sa však už nevynoril. Pátrajú po ňom už štyri dni desiatky dobrovoľníkov aj profesionálov. O prípade informuje portál Noviny.sk.

Muži skočili do rieky ešte v piatok 5. júla. „Ihneď po prijatí oznámenia boli na miesto vyslaní príslušníci Policajného zboru spolu so psovodom so služobným psom, ktorí v spolupráci s hasičmi prehľadávali nielen blízke okolie, ale aj breh rieky,“ uviedla k prípadu košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Košickí policajti o pomoc pri hľadaní nezvestného muža požiadali aj maďarských kolegov, keďže v blízkosti sú hranice s Maďarskom. V priebehu štyroch dní sa muža stále nepodarilo muža nájsť.

