TRAGÉDIA na dovolenke: Z hotelového balkóna VYPADLO dievčatko, neprežilo

Dovolenkovým rajom otriasla tragédia. Ako informuje server Majorca Daily Bulletin, nešťastie sa stalo na Malorke.

Približne o 6.45 hodine boli upozornené záchranné zložky a okamžite na miesto vyrazili sanitky a polícia.

Podľa polície všetko nasvedčuje tomu, že išlo o nešťastnú nehodu. Dievčatko malo vyjsť na balkón v rodinnom rezorte v čase, keď jej rodičia spali.

Pád zo siedmeho poschodia malé dievča neprežilo. Mirror uvádza, že keď záchranári dorazili na miesto, telo dievčaťa našli na streche reštaurácie. Snažili sa ho oživiť, no neúspešne.

„Dievča, ktoré zomrelo, bolo jedným z troch detí. Rodina sa mala dnes vrátiť do Írska. Rodičia dieťaťa spali, keď spadlo, a vôbec netušili, čo sa stalo," uviedol jeden zo svedkov.

