Dnes o 14:29 Krimi TRAGÉDIA na škole! Útok bývalého žiaka (†22) neprežil zástupca riaditeľky, zranené sú aj deti!

Policajné hliadky vrátane posttraumatického tímu v akcii.

UPOZORNENIE: Fotografie v galérii z miesta činu nie sú vhodné pre slabšie a citlivejšie povahy.

O mimoriadnej udalosti na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach informovala žilinská krajská polícia.

„Policajné hliadky momentálne zasahujú vo Vrútkach, kde malo dôjsť k napadnutiu pracovníkov školy neznámym mužom. Voči útočníkovi použili policajti donucovacie prostriedky zbraň,“ uvádza polícia.

Útočil bývalý žiak

Policajti proti útočníkovi použili zbraň a muža zastrelili. Zneškodniť ho mali štyrmi výstrelmi. Muž bol údajne pod vplyvom drog.

Útočník zabil zástupcu riaditeľky školy vo Vrútkach po tom, ako mu bránil vo vstupe do školy, potvrdil policajný prezident Milan Lučanský. Keď sa mužovi podarilo vojsť do školy, išiel do triedy, kde ťažko zranil učiteľku a dve deti.

Hovorca policajného prezídia Michal Slivka potvrdil, že policajti muža zastrelili a po zásahu polície zomrel. „Útočníkom bol 22-ročný Martinčan,“ napísali policajti na sociálnej sieti.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová uviedla, že zranených je päť osôb, medzi nim aj deti. Priblížila, že troch dospelých a dieťa po ošetrení transportovala do martinskej nemocnice záchranná zdravotná služba. „Išlo o ženu s otvorenou ranou na hrudníku, dvoch mužov s poranením dolných končatín, dieťa malo poranený hrudník,“ uviedla s tým, že druhé dieťa, ktoré utrpelo poranenie krku, previezli do rovnakej nemocnice hasiči.

Všetci zranení boli podľa Krčovej počas prevozu do nemocnice pri vedomí a v stabilizovanom stave. „V prípade jednej z dvoch obetí ešte záchranári bojovali o jej život. Po neúspešnej resuscitácii však lekár konštatoval smrť. Druhá obeť na mieste zahynula,“ povedala.

Záchranári sa po zásahu na miesto incidentu vrátili. Ošetrujú niekoľko osôb s akútnou stresovou reakciou.

Na miesto už smeruje aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), TASR to povedala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová. Do Vrútok sa chystá aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), potvrdila to jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Motív nepoznajú

Primátor Vrútok Branislav Zacharides médiám povedal, že útočníkom v škole bol bývalý žiak. „Nebol to žiak, ktorý by bol akokoľvek problémový. Pani riaditeľka zatiaľ nevedela spojiť tento incident s nejakou udalosťou z minulosti, či išlo o nejaký revanš,“ vyjadril sa k incidentu.

„Sám si prerazil cestu a vrazil pravdepodobne do prvej možnej triedy. Prišiel s nožom. Okamžite sa mu zamestnanci školy snažili brániť v tom, aby spôsobil zranenia. Žiaľ, zranenia spôsobil a jeden zo zamestnancov, konkrétne zástupca, týmto zraneniam podľahol. Je to hrozná udalosť. Treba len dúfať, že sa z toho rýchlo otrasieme a že sa nič také už nikdy nebude opakovať,“ uviedol primátor.

Ako informujú Aktuality.sk, obeťou je zástupca školy, ktorý mal na starosti gymnaziálnu časť. Zranená je jedna z učiteliek, ktorá ma bodné rany v hrudníku a bruchu.

Školu zatvoria

Škola zostane v piatok (12. 6.) zatvorená. Informoval o tom primátor Branislav Zacharides. „S riaditeľkou sme dohodnutí, že vyhlási riaditeľské voľno. Zajtra teda bude škola určite zatvorená. Začiatkom budúceho týždňa si spoločne sadneme, prejdeme si všetky záležitosti a rozhodneme, ako dlho ešte necháme školu zatvorenú,“ priblížil primátor s tým, že školu navštevuje viac ako 200 detí.

Správu priebežne aktualizujeme.

