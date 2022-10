35 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann TRAGÉDIA na Zochovej: Polícia je stále na mieste, doprava je obmedzená, rátajte s KOLÓNAMI V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2. 10.) krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Dnes o 08:46 Krimi

Dnes o 08:46 Krimi TRAGÉDIA na Zochovej: Polícia je stále na mieste, doprava je obmedzená, rátajte s KOLÓNAMI V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2. 10.) krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy.

35 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

AKTUALIZÁCIA 8.40 hod.: V okolí miesta tragickej nočnej nehody v centre Bratislavy sa momentálne tvoria kolóny súvisiace s dopravnými obmedzeniami, ktoré si vyžaduje vyšetrovanie okolností tragédie. Staromestská ulica je prejazdná len v ľavom pruhu, linky MHD zastávku Zochova odklonom míňajú. Informuje o tom Zelená vlna RTVS i Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Policajti v centre hlavného mesta naďalej dokumentujú okolnosti nočnej tragickej nehody na zastávke Zochova. Vodičov vyzývajú na opatrnosť. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.

Využite iné trasy

„Apelujeme na verejnosť, aby pri prejazde miestom tejto udalosti zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť, pretože premávka bude usmerňovaná policajtmi v smere od Hodžovho námestia na Most SNP do jedného jazdného pruhu,“ uviedli policajti. Občanov vyzvali, aby na presun do Petržalky, ak je to možné, využili alternatívnu trasu.

Na zastávke Zochova zatiaľ MHD nestojí, je uzavretá.

V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2. 10.) krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si podľa záchranárov vyžiadala štyroch mŕtvych a šesť zranených. Polícia žiada svedkov tragickej nehody v centre Bratislavy, aby sa jej prihlásili.

35 Galéria

Zdroj: TASR