Tragická dovolenka: Turistka sa doslova prepadla POD ZEM! Desivý okamih zachytila kamera

V Malajzii došlo k tragédii, ktorá otriasla nielen jej hlavným a najväčším mestom Kuala Lumpur. Jeho centrom sa prechádzala žena, ktorá tam bola na dovolenke, keď sa pod ňou zrazu prepadla zem a ona zmizla!

Informuje o tom web Thereporter.my s tým, že udalosť sa odohrala v rušnej štvrti Little India 23. augusta tesne po ôsmej hodine ráno.

Spočiatku pokojnú prechádzku 48-ročnej turistky, ktorá sa skončila tragicky, zachytila priemyselná kamera. Na záberoch je vidieť, ako sa zem nečakane zosunie a žena zmizne vo vzniknutej diere.

The search continues for a 48-year-old Indian tourist who fell into a sewer near the India Mosque in Kuala Lumpur when the ground collapsed beneath her on Friday morning. Emergency and city workers have reached the last two manholes on the sewer line before the Pantai Dalam… pic.twitter.com/3DNp4ZDTZX