TRAGÉDIA počas búrky: Malé dievčatko zasiahla krúpa veľká ako tenisová loptička, VIDEO

Severovýchod Španielska má za sebou ničivé a poriadne nebezpečné krupobitie. Krúpy padajúce na katalánske mesto La Bisbal d'Empordà dosahovali obrovské rozmery a napáchali škody.

Gigantická krúpa zasiahla vážne zranila aj 20-mesačné dievčatko. To po nešťastí ešte bojovalo o život v nemocnici, nakoniec však zraneniam podľahlo. Informuje o tom agentúra Bloomberg odvolávajúc sa na španielsku štátnu televíziu.

Starostka mesta potvrdila, že dieťa bolo v čase tragédie vonku so svojimi rodičmi. Krupobitie poškodilo viacero áut aj budov a najväčšie krúpy mali priemer až 11 centimetrov.

Španielska televízia odvysielala hrozivé zábery, na ktorých ľadové gule padajú na autá zaparkované v uliciach a odrážajú sa ako loptičky. Internetom tiež kolujú fotky a videá zachytávajúce situáciu po búrke. Zem je doslova posiata veľkými bielymi balvanmi a čelné sklá na viacerých autách sú rozbité.

Dážď na krajinu udrel po extrémne suchých týždňoch. Po búrke sa situácia na čas upokojila, ničivé počasie má však v Španielsku pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.

