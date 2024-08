5. august 2024 Jakub Forgács Krimi Zo zahraničia TRAGICKÉ vyčíňanie vetra: Nafukovací hrad vyletel aj s deťmi, jedno ZOMRELO Nafukovací domček sa dostal niekoľko metrov nad zem, keď z neho začali vypadávať deti.

Bejzbalový zápas tímu nižšej ligy Southern Maryland Blue Crabs v americkom Marylande poznačila tragická udalosť, pri ktorej zomrelo dieťa a ďalšie utrpelo zranenia. Informoval o tom portál iMeteo.sk, ktorý sa odvolal na mieste úrady.

Domček vyletel s deťmi

„Miestni záchranári dostali v piatok približne o 21.21 hod. tamojšieho času hlásenie z bejzbalového štadióna Regency Furniture Stadium. V meste Waldorf v štáte Maryland sa v dôsledku nárazového vetra dostal do vzduchu nafukovací hrad, v ktorom boli deti,“ píše portál.

"Mesačný domček vyletel asi štyri až šesť metrov do vzduchu, čo spôsobilo pád detí predtým, ako dopadol na hraciu plochu,“ uvádza sa podľa iMeteo.sk v tlačovej správe vlády okresu Charles zverejnenej na jej webovej stránke.

Tragické následky

Podľa správy sa o pacientov začali v priebehu niekoľkých minút starať záchranári spolu s trénermi bejzbalového tímu a dobrovoľnými záchranármi. „Päťročný chlapec z La Plata v Marylande bol letecky prevezený do Detskej národnej nemocnice vo Washingtone, kde ho neskôr vyhlásili za mŕtveho. Druhé dieťa tiež letecky previezli so zraneniami neohrozujúcimi život do nemocnice,“ spomína iMeteo.sk.

Sústrasť rodine vyjadrila aj generálna manažérka marylandského klubu a zároveň dodala, že tím je s rodinou dieťaťa, ktoré utrpelo zranenie. „Nešťastie teraz vyšetruje polícia,“ dodal portál.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk