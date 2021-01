5. január 2021 Rôzne Traja králi prichádzajú s vlnou sneženia. Sneh bude komplikovať dopravu

Nad naše územie mieri ďalšia vlna zrážok z oblasti Álp. Postará sa o to ďalšia tlaková níž, ktorá sa presunie z Álp cez Rakúsko a Česko nad Poľsko.

Zdroj: TASR/AP

Na Troch kráľov sa v tomto chladnejšom vzduchu začne od juhozápadu presúvať cez naše územie ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie sneženie. Len v najnižších polohách môže ešte pršať. Táto níž sa však postupne usadí nad Pobaltím a do našej oblasti prenikne ešte chladnejší vzduch, informuje portál iMeteo.sk.

Sneženie sa v utorok 6. januára očakáva aj vo vyššie položených oblastiach západného Slovenska, vrátane nášho hlavného mesta. Ráno tak sneh bude komplikovať dopravu.

Sneženie aj v Bratislave

Zrážky by sa nad naše územie mali nasúvať z Maďarska a z Rakúska už okolo 2:00. Spočiatku sa zrážky očakávajú len na krajnom západe a v prevažnej miere pôjde o dážď. Snežiť bude len v Malých Karpatoch.

Situácia by sa podľa aktuálnych predikcií numerických modelov mala zásadne zmeniť okolo 5:00 až 6:00 ráno. „To už sa začnú zrážky meniť na snehové aj v nižších polohách a ako vidieť na mape, tak snehové zrážky sa očakávajú aj v okrese Bratislava, kde by mala ležať hranica sneženia, paradoxne, najnižšie z celého Slovenska,“ dodáva portál.

V oblasti Koliby, či napríklad Kramárov by mohlo napadnúť do 5 cm čerstvého snehu. Mapu očakávanej snehovej pokrývky pre Slovensko nájdete pod článkom.

Sneženie sa v priebehu utorkového rána a dopoludnia bude rozširovať aj nad ďalšie oblasti nášho územia. Snežiť bude na západe a v Banskobystrickom kraji od výšky zhruba 300–400 m n.m.

Na severe by mala hranica sneženia ležať najvyššie a to okolo nadmorskej výšky 700 m n.m. Sneženie a dážď by mali na našom území ustávať okolo poludnia od juhozápadu.

Celodenné mrazy

Tento chladnejší vzduch bude ešte chladnejší od budúceho týždňa, kedy sa nad Škandináviu nasunie ďalšia tlaková níž, ktorá nad vnútrozemie Európy bude pumpovať pôvodom až arkticky vzduch.

„Od stredy nás čaká oblačné až zamračené počasie. Jednotlivé níže prinesú zrážky, ktoré ešte v najnižších polohách budú kvapalné, ale zhruba od víkendu nás čaká sneženie aj v nižších polohách,“ informuje iMeteo.sk.

Prvé výraznejšie sneženie do nížin by mohlo doraziť už počas nadchádzajúceho víkendu.

Okrem sneženia by na Slovensko mali doraziť aj mrazy. Ochladzovať sa bude postupne, ale predovšetkým od nasledujúceho víkendu, kedy nás čakajú aj plošnejšie celodenné mrazy.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk