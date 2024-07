17. júl 2024 Zo Slovenska Traktorista na východe to už nevydržal: Na sociálnej sieti naložil vodičom, TOTO nerobte! Traktorista vyzýva vodičov k tolerantnosti. To, čo ho tak nahnevalo, predstavuje v premávke veľké nebezpečenstvo.

Z polí pri ceste z Ruskova (okres Košice-okolie) do Sečoviec (okres Trebišov) vyslal Fero, vodič traktora, ostatným vodičom veľavravný odkaz.

„Ľudia, keď raz traktor vyhodí smerovku, že ide odbočiť doľava z cesty na pole, to neznamená, že ho šesť áut po sebe ako ovečky bude obiehať a znemožní mu odbočiť. Tých 10 sekúnd ťa nezabije ale vlečka, s ktorou ťa môžem stiahnuť, už áno,“ napísal vo facebookovej skupine Dopravný servis TV MI KE VT PO.

Vodičov vyzýva k tolerantnosti. „My sa tiež snažíme ísť čím viac na kraji, aby ste nás mohli obehnúť, a to chodíme len 500 metrov hore-dole,“ poznamenal.

„To isté sa aj mne stáva, včera keby som nezabrzdil tak pekne krásne auto tlačím až do priekopy,“ okomentoval príspevok Miroslav, čím potvrdil, že autá bežne obiehajú traktor, ktorý odbočuje doľava. „Mne sa to stáva bežne, by som chcel odbočiť a predbiehajú,“ pridal sa ďalší.

Polia na ceste z ruskova do sečoviec : Bože ľudia keď raz traktor vyhodí smerovku že ide odbočiť do ľava z cesty na... Posted by Fero Štofanik on Tuesday, July 16, 2024

Zdroj: Dnes24.sk