17. máj 2020 Filip Chudý Magazín Trápia sa vaše deti s výslovnosťou? Problém neradno odkladať

Máte doma budúceho školáka a trápite sa s nesprávnou výslovnosťou? Ako to môže ovplyvniť jeho školské výkony? Opýtali sme sa logopedičky.

10 Galéria

„Tdpaslík tdhá tdnku“ – to sú spomienky na logopédiu, ktoré mnohým utkveli v pamäti. Viacerí z nás v detstve navštevovali logopéda, či už viac alebo menej úspešne, prešli sme „školou výslovnosti“ a zaradili sa do bežného vyučovacieho procesu a neskôr do pracovného života.

Chyby môžu pretrvať

Nesprávna výslovnosť sa však nemusí týkať len škôlkára. Podrobnejšie informácie k tejto téme nám poskytla logopedička Daniela Domjenová, ktorá pracuje v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Bytči.

„Mnohokrát chyby v artikulácii pretrvávajú v školskom veku, ba dokonca aj v dospelosti,“ uvádza.

Prečo je to tak? A môže ísť vôbec do školy dieťa s chybnou výslovnosťou? „Dôvodov je niekoľko. V niektorých prípadoch je veľmi ťažko narušená výslovnosť, takže je potrebný dlhší čas na jej nápravu. Niekedy je chybou to, že rodičia prichádzajú príliš neskoro, povedzme len niekoľko mesiacov pred zaškolením, a to je zväčša krátka doba na korekciu nesprávnej artikulácie,“ odpovedala logopedička.

Tráva ako tláva

Podľa nej je nevyhnutné spomenúť, že často je dôvodom aj nedôsledný domáci tréning, ktorý brzdí rýchlejší postup v náprave chýb vo výslovnosti. „Ideálne je, keď dieťa nastupuje do školy so správnou výslovnosťou. Artikuláciu zisťujú aj psychológovia alebo špeciálni pedagógovia, keď realizujú testy školskej zrelosti v materských školách alebo v poradenských zariadeniach. Orientačne sa výslovnosť sleduje aj pri zápisoch do prvého ročníka,“ ozrejmila.

Ďalej vysvetľuje, prečo je tak dôležité, aby malo dieťa správnu výslovnosť, keď nastupuje do školy. A tiež to, ako to môže ovplyvniť jeho výkony v škole. „Na začiatku ide o to, že si deti osvojujú tak dôležité schopnosti, ako je čítanie a písanie. Ak dieťa nemá správnu výslovnosť, tak to negatívne ovplyvní jeho úspešnosť v tejto oblasti. Napríklad, keď dieťa nevie vysloviť hlásku R a nahrádza ju hláskou L, tak slovo ,trávaʻ prečíta ako ,tlávaʻ, a takisto pri diktáte môže napísať ,tlávaʻ, pretože deti si slovo pred napísaním sami potichu vyslovia,“ doplnila.

Deti bývajú kruté

Ako logopedička uviedla, ak je nesprávna výslovnosť súčasťou vážnejšej poruchy reči, môžu byť u žiaka neskôr prítomné poruchy učenia ako je dyslexia. „A v neposlednom rade ide o sociálny či psychologický aspekt. Vieme, že deti bývajú občas kruté a chyby v artikulácii môžu byť terčom výsmechu. Samotní žiaci si tento hendikep často uvedomujú a môžu sa cítiť menejcenne,“ upresňuje možné negatívne následky Domjenová.

Ak teda máte doma škôlkára a doteraz ste váhali, či s ním ísť k logopédovi, a či už je ten správny čas, logopedička vysvetlila, že vyčkávanie v tomto prípade nie je na mieste. Žiaľ, udalosti posledných týždňov zatarasili cestu aj ku takejto dôležitej odbornej pomoci deťom. Snáď sa teda čoskoro z logopedických ambulancií a poradní bude opäť ozývať ten povestný „tdpaslík“.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk