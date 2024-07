28. júl 2024 Rastislav Búgel Lifestyle Trháte a jete NEUMYTÉ lesné plody? Hrozí vám extrémne NEBEZPEČNÉ ochorenie! Stačí v prírode zjesť neumyté lesné plody a môžete skončiť veľmi zle. Výskyt nebezpečného ochorenia na Slovensku stúpa.

Zdroj: TASR/Veronika Miháliková , TASR/Pavol Ďurčo

Je tu leto a s ním aj obdobie, kedy častejšie vyrážame do prírody. Ak po ceste nájdeme lesné plody, s radosťou ich pozbierame a zjeme. Hoci sú plné vitamínov a prospešných látok, ohrozujeme svoje zdravie viac ako by sme si mohli pomyslieť.

Stačí zjesť lesné plody

Profil rádiológa s názvom radiolog_ z_mordoru sa nedávno podelil o prípad 25-ročnej ženy, kedy sa stretol s ochorením s názvom alveolárna echinokoóza. Ide o infekciu spôsobenú líščou pásomnicou.

„Ak si myslíte, že ide o infekciu u ľudí so stredovekou hygienou, ste na omyle. Toto je výsledok zjedenia lesných plodov kontaminovaných trusom líšky,“ píše rádiológ. Vraví, že takéto ochorenie sa môže rozvíjať aj roky a spočiatku vyzerá ako obyčajná cysta, pričom diagnostika je veľmi náročná.

Môže to skončiť smrťou

„Vyzerá ako nádor, dokonca sa aj môže správať ako nádor (dokonca aj zakladať metastázy) ale nie je to ozajstný malígny nádor. To najhoršie, čo môžete urobiť je pichnúť do toho bioptickú ihlu,“ vysvetľuje.

„Neliečené je to takmer isto smrteľné,“ vraví rádiológ.

Pacientka zo spomínaného prípadu ani po troch mesiacoch antiparazitárnej liečby nevykazovala žiadnu odpoveď: „Ak to nebude operovaťeľné, sú len 2 možnosti – transplantácia pečene alebo doživotná liečba antiparazitikami.“

Nerobte to!

Na záver preto odborník pridáva radu všetkým turistom. „Akokoľvek na túre jahôdka, čučoriedka v lese vyzerá lákavo – nejedzte to. Zvlášť nie neumyté. Môžete prísť o pečeň. Je to síce vzácne, vyskytuje sa to endemicky, ale ako vidíte – môže to skončiť veľmi zle. Výskyt bohužiaľ stúpa,“ dodal profil radiolog_z_mordoru.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk