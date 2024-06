4. jún 2024 Ľubomír Hudačko Lifestyle Trojica Prešovčanov nebola u holiča už od pandémie: Strihajú sa doma a ušetrili 1 000 eur Vypuknutie pandémie Covidu-19 malo aj mierne výhody. Napríklad trojici Prešovčanov sa podarilo ušetriť tisíc eur vďaka strihaniu v domácich podmienkach.

Už sú to 4 roky, čo trojica Prešovčanov usúdila, že najlepšie bude služby u holičky vynechať a skúsiť si strih upraviť v domácich podmienkach.

Od marca 2020 ich k tomu donútil, logicky, nástup pandémie. Ani po jej odznení však ani raz za celý čas nevyužili možnosť ostrihať sa u profesionálky a vždy si nechali upraviť účes od svojej mamy, resp. manželky.

Nezmenili to 4 roky

Po prepočte za jeden strih od 5 do 8 eur tak ušetrili dokopy za 4 roky už vyše tisíc eur.

„Začala som všetkých troch chlapov strihať sama, prinútili nás k tomu okolnosti. Keď boli obmedzenia kvôli covidu, jednoducho sme to vyriešili po svojom. A od jari 2020 sme to už ani nezmenili,“ prezradila pre náš portál Prešovčanka, ktorá si želala ostať v anonymite.

Ceny za niekoľkominútový strih totiž postupne po čase vystúpili už na približne 8 eur, čo je pri každom mesiaci už značne ušetrená suma.

„Po prepočte to vždy vychádzalo na obrovskú sumu a keď sme to naposledy spočítali, vyšla nám asi tisícka. Holičov sme tým asi nepotešili, ale moji chlapci si to pochvaľujú a ja som sa za ten čas tak zdokonalila, že nemajú žiaden problém vyjsť na ulicu a do spoločnosti,“ dodala so smiechom pre Prešov24 šikovná holička.

