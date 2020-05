23. máj 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Trpké priznanie Tysona: Bral som toľko drog, že som nemohol dýchať! A mlátil som prostitútky...

Legendárny boxer Mike Tyson ohlásil návrat do ringu aj napriek tomu, že už má 53 rokov. Nedávno sa vyjadril k svojej minulosti, ktorá bola riadne pestrá.

Informácia o tom, že sa železný Mike vracia do ringu, vyvolala rôzne názory. Tyson má už po päťdesiatke, no zábery z jeho tréningu hovoria jasnou rečou. Americký pästiar to vie aj ako 53-ročný!

Horká minulosť

Každý fanúšik boxu vie, že Tyson sa po profesionálnej kariére dal na zlé chodníčky. „Bolo to temné obdobie. Mal som okolo seba sedem spoločníčok, veľké množstvo kokaínu a fľašku alkoholu. Bol som paranoik a myslel som si, že ma prostitútky chcú okradnúť, tak som ich jednoducho mlátil. Bol som uväznený vo svojom tele,“ prezradil Tyson, ktorého vyjadrenie spracoval portál lidovky.cz.

Stal sa vegánom

Z drogových večierkov ho vytrhlo až to, že sa stal vegánom. „Bol som tak preťažený tým množstvom drog, ktoré som bral, že som ledva mohol dýchať. Keď som sa stal vegánom, dalo mi to šancu začať žiť zdravšie. Schudol som a našiel stabilný spôsob života. Už nie som závislý na drogách a nechodím ani do nočných podnikov. Sústredím sa len na svojich blízkych,“ hlási Mike.

Návrat k boxu

Američan ohlásil návrat do ringu a začal s tvrdým tréningom. „Cítim sa byť nezastaviteľný a cítim sa ako voľakedy,“ dodal Mike Tyson, ktorý zverejnil aj videá zo svojho aktuálneho tréningu. A treba povedať, že je rýchly a jeho rany sú stále tvrdé.

