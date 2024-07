17. júl 2024 ELA Správy Zo Slovenska Tvrdý odkaz Greksu mamičke, ktorá bola na Pohode s bábätkom: Ste HLUPAŇA a KRAVA! Tohtoročný festival Pohoda, ktorý zasiahla a predčasne ukončila extrémna búrka, sa vyznamenal aj jedným príbehom. Ten však rozdelil Slovákov na dva tábory.

Úrazy hlavy, pomliaždeniny horných a dolných končatín, desiatky ošetrených a zranených. Dve ženy utrpeli vážnejšie zranenia – zlomeniny driekovej chrbtice a panvy. Takáto je bilancia po ničivej minulotýždňovej búrke na Pohode, ktorá zhodila stany a zničila pódia.

S bábätkom na Pohode

Len čo opadli šokujúce informácie, na sociálnych sieťach sa do popredia dostal svetlý príbeh o tom, ako sa z tejto skazy dostala mladá mamička, ktorá tam bola s bábätkom v kočíku.

„Mamička s dieťatkom v kočíku už nevládala dobehnúť. Tak sa len schúlila na chodníku nad kočík, vzápätí sa k nej pridali ďalší a vytvorili ochranu nad dieťatkom,“ podelila sa s jedným z príbehov poslankyňa bratislavského mestského zastupiteľstva Lucia Štasselová.

Táto udalosť bola pre niektorých emotívna, u iných sa nenašlo pekného slova. Mnohí vyčítali dotyčnej matke, že ísť na takéto podujatie s malinkým dieťaťom v čase, keď boli aj výstrahy pred búrkou, je maximálne nezodpovedné. Nuž a svoje si povedal aj spevák Marián Greksa, ktorý mamičke poriadne naložil.

Hlupaňa a krava

„Ahojte. Už vo viacerých statusoch som čítal príbeh mladej mamičky, ktorá sa nestihla schovať na festivale Pohoda a obrovský vietor ju zastihol na otvorenom priestranstve. Nedokázala v tom vetrisku odtlačiť kočík s dieťaťom do bezpečia alebo aspoň do závetria nejakého auta, a tak sa len schúlila nad kočík, aby ochránila svoje dieťa. Keď to videli iní ľudia, pribehli jej na pomoc a vlastnými telami zakryli ju a kočík s dieťatkom. A všetci sa v statusoch rozplývali nad obetavosťou matky a ochotnými záchrancami. Áno. V tomto majú pravdu. Bolo to veľmi správne a bolo to aj krásne ľudské gesto matky a ľudí, ktorí jej prišli na pomoc. Ale!,“ prihovoril sa vo videu hudobník a pokračoval už viditeľne rozčúlene.

„Čo je to za matku roka, ktorá vytrepe svoje malé dieťa na hudobný festival? A tým nemyslím iba Pohodu, ale hociktorý festival, aj ten najmenší dedinský. Som muzikant, hrávam už 40 rokov na rozličných festivaloch. Vždy je tam obrovský hluk, kopec nepredvídateľných opilcov, kopec nafetovaných degešov, teplo a prach. Čiže aj keď nepríde nejaká víchrica, tak to nie je priestor pre malé a ani podľa mňa pre väčšie deti. Minimálne do 15 rokov a myslím si, že až do 18 by sa tam mali púšťať iba v doprovode kompetentných a zodpovedných dospelých, pretože im hrozí, že sa ožerú ako svine, môžu mať otravu alkoholom o pomiešaných drogách ani nehovorím a majú šancu, že si zasúložia, aj keď nebudú chcieť, poťažmo o tom ani nebudú vedieť,“ pokračoval muzikant.

„Ale vrátim sa k matke roka. Ak by som bol jej rodič alebo svokor, zrejme by ma mohla zažalovať za fyzické násilie. Čo to musí byť za hlupaňu, ktorá kvôli svojmu dobrému pocitu vystaví svoje vlastné malé dieťa takýmto zdraviu škodlivým okolnostiam. KRAVA. A moja otázka aj k organizátorom festivalov. To vám tie prachy za tých pár vstupeniek stoja za to, že vpustíte na festival takýchto nezodpovedných rodičov? To naozaj nemôže existovať zákaz vstupu na festival rodičov s malými deťmi?,“ dodal rozhorčene hudobník. Pod jeho statusom mu mnohí dali za pravdu.

