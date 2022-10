Zdroj: www.pexels.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ste narodení v TOMTO znamení? Čaká vás nová známosť! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 31. októbra do 6. novembra? 30. október 2022 Magazín

Váhy

Tak toto je pre vaše znamenie pracovný týždeň ako vystrihnutý z časopisu. Proste keď sa darí, tak sa darí. Hlavne vo finančnej oblasti doslova žnete úspechy. Vaše investície sa vám vracajú s niekoľko násobnými ziskami. Ale dávajte si pozor na prílišnú sebaistotu, pretože by to mohlo mať do budúcna negatívnu odozvu. Oblasť citov a lásky je v priebehu týchto dní podporovaná hviezdami, takže okrem toho, že ste pre všetkých okolo vás úžasní a roztomilí, máte v sebe niečo, čím získate každého na koho si len pomyslíte.

Škorpión

Napriek všetkým prekážkam a problém, ktoré máte na pracovisku, sa vám darí zarábať peniaze, byť úspešní v tom, čomu sa venujete a k tomu získavate aj priazeň vašich nadriadených a to oprávnene. V osobnom živote je pred vami pekný pohodový týždeň. Vo štvrtok by ste si mali urobiť dostatok času na vašich partnerov a pripraviť pre nich niečo milé ako prejav vašej náklonnosti k nim, pretože v sobotu hrozí, že by vám práve pre ich pocit, že im nevenujete dosť pozornosti mohli robiť veľké výčitky.

Strelec

Kariérne sa vám darí, vaši nadriadení sú s vašimi výkonmi a výsledkami spokojní. Vy čo podnikáte, máte rovnako úspechy, ale pre všetkých z vás platí výstraha. Nepreceňujte sily, pretože by sa to mohlo negatívne odzrkadliť na vašom celkovom zdraví. V partnerskom spolužití vám tieto dni prinášajú súlad a vzájomnú harmóniu medzi vami. Vy nezadaný túžiaci po láske a pevnom vzťahu máte ju mať. Stačí ísť len medzi ľudí. Tam na vás čaká.

