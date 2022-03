Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto má šancu slušne si zarobiť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. do 13. marca? 8. marec 2022 Magazín

8. marec 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kto má šancu slušne si zarobiť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. do 13. marca?

Baran

Máte pred sebou naozaj perfektný pracovný týždeň. Tí z vás, ktorí túžite robiť kariéru, neváhajte a využite každú minútu každého dňa. Priazeň nebeskej oblohy je na vašej strane. Taktiež aj vy, čo podnikáte, máte dôvod na radosť a spokojnosť. Darí sa vám uzatvárať výhodné obchodné dohody. V osobnom živote už v pondelok prežijete silnú dávku lásky. V stredu pozor na zbytočné hádky v rodine, no v piatok a v sobotu budete opäť prežívať kopec lásky a romantiky.

Býk

Určite vás poteší, že vo vašom zamestnaní je pred vami pokojný pracovný týždeň. Všetko sa vám darí pekne stíhať a stíhate sa venovať aj štúdiu, ktoré v budúcnosti zúročíte vo vašej ďalšej pracovnej kariére. Súkromie bude v priebehu týchto dní, hlavne v utorok, poznamenané menšími škriepkami kvôli hlúpostiam. Zvyšok týždňa sa bude niesť v duchu porozumenia, harmónie a lásky.

Blíženci

Od pondelka do štvrtka sa vám v práci bude výborne dariť. Ste spokojní. Všetko sa to ale otočí v piatok, bohužiaľ, k vášmu neprospechu. Preto buďte v tento deň veľmi opatrní a obozretní najmä pri podpisovaní dôležitých dokumentov, alebo pri uzatváraní obchodných dohôd. Vám nezadaným bude vesmír naklonený počas celého utorka a stredy. To budú pre vás pekné dni na spoznanie novej lásky, s ktorou budete môcť založiť aj rodinu. V nedeľu si doma dávajte pozor na malé nedorozumenia.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk