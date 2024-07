22. júl 2024 Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenie má šancu vyhrať v lotérii? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 22. júla do 28. júla?

Baran

V pondelok sa v zamestnaní pripravte na náročný deň. V utorok sa to trochu zlepší. Od stredy až do piatku by ste mali vážne zabrať najviac ako dokážete, pretože vám nebeská obloha praje. Mali by ste z týchto dní vyťažiť aj v rámci vašej kariéry. V súkromí si počas štvrtku a piatku ustrážte vaše tendencie vyvolávať hádky medzi vami a partnermi. Bola by to len zbytočná strata energie. Aj tak sa v priebehu víkendu udobríte A bude to naozaj vášnivé a vzrušujúce udobrovanie.

Býk

Na pracovisku sa snažte urobiť všetko, čo máte naplánované v termíne od pondelka do stredy. Máte na svojej strane podporu nebeskej oblohy či už v oblasti finančných investícií, ale aj v postupe na kariérnom rebríčku. Naopak, počas štvrtku a piatku buďte veľmi opatrný. V oblasti citov a lásky sa vám bude dariť hlavne v utorok a stredu. Budete si ich užívať plným priehrštím. Cez víkend medzi vami a partnermi hrozia menšie nedorozumenia. Snažte sa im vyhnúť.

Blíženci

Ak chcete urobiť niečo pre vašu kariéru, alebo si chcete zlepšiť finančné zázemie, potom na to máte ideálne dni pondelok a piatok. Aj zo strany vesmíru máte podporu. Utorok až štvrtok sa nebude diať nič mimoriadne. V pondelok by ste mali vašich partnerov prekvapiť niečím milým, napríklad romantickou večerou. Ak sa vám v priebehu piatka podarí vyhnúť menším škriepkam medzi vami, môžete si byť istý, že vám cez víkend na oplátku pripravia oni niečo, čo bude pre vás veľmi príjemné.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk