16. august 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ak po niečom túžite, požiadajte o pomoc LUNU

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 17. - 23. augusta 2020?

V stredu 19. 8. máme o 3:43 hod. NOV v znamení LEVA – deti, hry,výhry, milenci, milenky. Ak po niečom z toho túžite, požiadajte o pomoc LUNU.

Baran

Počas tohto týždňa budete mať na pracovisku príjemnú atmosféru, ku ktorej prispejú aj vaši nadriadení tým, že vás nebudú príliš zaťažovať povinnosťami a vyžadovať od vás, aby ste ich hneď vykonali. Tak isto aj v osobnom a rodinnom živote budete prežívať pokojné obdobie, takže na nadchádzajúci víkend si už teraz môžete začať robiť spoločné plány.

Býk

Tento týždeň sa v zamestnaní obmedzte iba na základné povinnosti a nepúšťajte sa do ničoho nového. Taktiež aj v rámci vašich finančných transakcií sa obmedzte iba na povinné platby. Proste vám po tieto dni nebeská obloha nebude naklonená. Ale to sa nebude týkať vašich rodinných a partnerských záležitostí. V tejto oblasti vášho života bude všetko v poriadku.

Blíženci

Vášmu znameniu bude v zamestnaní vychádzať všetko, na čo len siahnete. Je to dobrý základ pre vaše povýšenie. Taktiež aj vo finančnej oblasti sa budete môcť tešiť zo ziskov. Rovnako sa budete cítiť príjemne aj v kruhu vašej rodiny. Medzi vami a partnermi prevláda harmónia a spokojnosť. Na víkend by ste si mohli pozvať priateľov a spoločne sa zabaviť.

Rak

V zamestnaní sa vám bude dariť všetko. Snažte sa vaše pracovné povinnosti rozdeliť tak, aby ste ich nemuseli vykonávať v stredu, pretože v tento deň by všetky vaše snahy ostali iba snahami. Vaše rodinné a partnerské spolužitie nebude v tieto dni ničím negatívnym rušené, takže aj počas víkendu vás čakajú príjemne strávené chvíle v kruhu vašich najbližších.

Lev

Tak, ako sa vám v zamestnaní bude dariť počas tohoto týždňa, tak sa vám ešte nedarilo. Budete v situácii, kedy sami sebe budete hovoriť, že lepšie to už ani nemôže byť. Čakajte iba úspech. Taktiež aj doma v kruhu vašej rodiny budete pociťovať iba spriaznenosť a spolupatričnosť. No proste, tieto dni vás čakajú iba príjemné zážitky a radosť.

Panna

Toto bude pre vás pracovný týždeň, akých by ste chceli mať najviac. Nielen že sa vám bude všetko dariť aj finančne, ale sami so sebou budete maximálne spokojný, a to je už čo povedať. Aj v osobnom živote budete cítiť spokojnosť. S partnermi, ale aj celou rodinou máte výborné vzťahy, čo je pre vás dôležité. Preto by ste mohli na víkend vymyslieť niečo, čím by ste sa všetci spoločne vedeli zabaviť.

Váhy

Je pred vami naozaj pracovne náročný týždeň, preto si všetko dôležité presuňte na príhodnejšie obdobie. Je dosť možné, že sa budete cítiť aj psychicky vyčerpaný. Zišla by sa vám aspoň krátkodobá dovolenka. Ešteže sa v súkromí nebudete môcť zaoberať ničím, čo by si od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. Počas víkendu sa snažte hlavne odpočívať.

Škorpión

Tak toto je týždeň, na ktorý ste čakali. Konečne sa aj vám po naozaj, ale naozaj dlhom období začína pracovne dariť tak, ako ste boli zvyknutí nielen vy, ale aj všetci vaši kolegovia a nadriadení. Bohužiaľ, v citovej oblasti sa vám aj počas týchto dní nebude dariť a nepríjemnosti medzi vami a vašimi partnermi budú pokračovať. Snažte sa vyhýbať priamej konfrontácii s nimi.

Strelec

Po pracovnej stránke ste naďalej spokojný nielen vy, ale aj vaši nadriadení s dosiahnutým výsledkami, čo je tá dobrá správa pre vás na tento týždeň. Ale pokiaľ ide o vaše súkromie, či rodinné a partnerské spolužitie, tam by sta mali byť pripravený na problémy a prekážky, ktoré budete musieť riešiť. Snažte sa zachovať pokoj a rozvahu a počas víkendu sa radšej niekam vyberte sami.

Kozorožec

Vaše pracovné úspechy budú pokračovať aj počas tohoto týždňa, čo vás vnútorne uspokojuje. Taktiež aj vaša finančná situácia sa zlepšuje, čo je tiež pre vás príjemný pocit. Aj zo strany vašej rodiny vnímate nielen obdiv, ale aj vďaku za to, že im zabezpečujete svojou prácou materiálne a finančné istoty. Je dosť pravdepodobné, že s vašimi partnermi strávite víkend mimo domova.

Vodnár

Je pred vami naozaj náročný, pracovne ťažký týždeň. Ste zavalený povinnosťami, čo je na jednej strane dobré, lebo z nich máte zisky, ale začínate cítiť únavu. Hlavne psychicky sa cítite vyčerpaný. A aby toho nebolo ešte dosť, tak aj v súkromí musíte riešiť problémy. Počas víkendu nerobte nič iné, iba oddychujte a relaxujte.

Ryby

Máte za sebou pracovne príjemný a úspešný týždeň a iný nebude ani tento. To vás napĺňa vnútorným pocitom spokojnosti a radosti. Vaša kariéra je na vzostupe. Taktiež aj v citovej oblasti ste spokojný a šťastný. S partnermi, ale aj celou rodinou, prežívate chvíle pohody a harmónie. Užite si to všetko. Kto iný by si to viac zaslúžil ako vy?

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk