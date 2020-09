21. september 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Jedno znamenie potrápia zlé tušenia

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 21. - 27. septembra 2020?

Baran

Celý tento pracovný týždeň bude pre vás nič moc, ale už pondelok a utorok si dávajte mimoriadny pozor pri obchodných rokovaniach pokiaľ sa im nebudete môcť vyhnúť. V osobnom živote budete mať počas týchto dní pohodu a pokoj. Dokonca v priebehu stredy a štvrtku máte na vašej strane priazeň hviezd zvlášť v oblasti lásky a citov. Takže ak chcete požiadať niekoho o ruku, alebo sa len otvorene vyjadriť ako veľmi milujete, tak neváhajte a využite tento čas.

Býk

Už nejaké obdobie sa veziete na vlne pracovných úspechov a nebude tomu inak ani v priebehu tohto týždňa. Očakávajte pre vás priaznivé zmeny na vašom pracovisku. Ale aj vy, čo podnikáte, sa máte na čo tešiť, pretože čoho sa dotknete, to meníte na peniaze. Aj v súkromí ste pokojný a spokojný. Radosť vám robí hlavne vaše partnerské spolužitie. V priebehu utorka vás čakajú veľmi príjemné chvíle v ich spoločnosti. Je možné, že majú pre vás pripravené vzrušujúce prekvapenie.

Blíženci

Možno máte v pláne počas tohto týždňa prostredníctvom vašich nadriadených presadiť nejaký váš nový plán alebo zámer, no mali by ste rátať skôr s tým, že sa vám to nepodarí. Ale cez to všetko rátajte s úspešným zvládnutím všetkých vašich povinností. V osobnom živote si počas pondelka a nedele ustrážte vaše reakcie smerom k vašim partnerom, pretože by ste nimi vyvolali medzi iba zbytočné hádky. V takom prípade si budete môcť užívať pohodu rodinného krbu.

Rak

V pondelok budete mať na pracovisku doslova smolný deň. Nič vám nebude vychádzať, nič sa vám nebude dariť. Ideálne by bolo, ak by ste si mohli na tento deň zobrať voľno. Našťastie, počas utorka až piatka sa situácia okolo vás ustáli a upokojí. V oblasti citov a lásky si to budete s partnermi užívať v priebehu utorka a celého víkendu. Vo štvrtok preto dávajte pozor na zbytočné škriepky medzi vami, ktoré by viedli k tichej domácnosti.

Lev

Ak máte v zamestnaní na tento týždeň niečo, na čom vám naozaj záleží, aby dopadlo dobre, potom to riešte hneď v pondelok. Počas tohto dňa máte totiž plnú podporu hviezd na všetko, čo sa týka vašej kariéry. Od utorka do piatku to tiež nebude zlé. V osobnom živote bude pondelok iný ako u vás v práci. Hrozia nedorozumenia a hádky s rodinou. Snažte sa tomu zabrániť. Zostávajúce dni vášho súkromného života prežijete v príjemnej atmosfére a pohode.

Panna

Ak ste mali v pláne vašim nadriadeným predstaviť váš nový projekt alebo nejaké iné plány, bolo by lepšie, ak by ste ešte nejaký čas počkali, pretože vaše očakávania by boli nenaplnené. Ale nech vás to netrápi. Cez to všetko máte pred sebou celkovo úspešný pracovný týždeň. V súkromí sa snažte počas pondelka a nedele zabrániť hádkam medzi vami a partnermi. Ak to dokážete, v takom prípade sa môžete tešiť s príjemných chvíľ v kruhu vašich najbližších.

Váhy

Dosť dlhé obdobie sa vám po pracovnej stránke darí všetko, na čo siahnete a nebude to inak ani v priebehu týchto dní. Čakajú vás priaznivé zmeny či už v podobe povýšenia, alebo nových ponúk. Rovnako aj vy, čo podnikáte, máte dôvod na spokojnosť. Všetko na čo siahnete, meníte na peniaze. Taktiež aj vaše súkromie vnímate ako pokojné a spokojný ste hlavne v partnerskom spolužití. V utorok očakávajte silnú podporu vesmíru v oblasti citov a lásky. Tak si to užite.

Škorpión

Tak ako minulý, tak aj tento týždeň vám z pracovného hľadiska prináša iba spokojnosť. Úspešne si budujete kariéru, darí sa vám doriešiť rozrobené záležitosti, ale kde doslova zbierate bohatú úrodu sú financie. V súkromí si počas pondelka strážte vaše reakcie smerom k vašim partnerom. Hrozia ostré výmeny názorov. Našťastie, v stredu sa vám s nimi podarí všetko si vysvetliť a tak dať všetko do poriadku. Víkend už bude plný príjemných spoločných zážitkov.

Strelec

V zamestnaní by ste mali byť počas týchto dní nanajvýš spokojný. Darí sa vám kariérne a taktiež aj finančne, ale nič z toho tak neprežívate. Nie ste totiž vnútorne spokojný, máte pochmúrnu náladu, nepríjemné pocity, tušenia. Vaše súkromie je, našťastie, v priebehu týchto dní pokojné. Nič nepríjemné nebude narúšať váš osobný život. Budete tak mať dostatok priestoru a času na relax a odpočinok v kruhu vašich najbližších.

Kozorožec

Na pracovisku sa vám darí všetko tak, ako ste si to na tento týždeň naplánovali. Preto je pre vašich spolupracovníkov nepochopiteľné, prečo sa do nich navážate a vybíjate si na nich vašu neopodstatnenú nervozitu a podráždenie. Riskujete tak, že si ich naozaj proti sebe postavíte na dlhé obdobie. Ešteže máte pri sebe partnerov, ktorí vás chápu a stoja pri vás v každej situácii a vždy, keď to potrebujete. Ale aj s nimi budete viesť spory počas týchto dní a to hlavne v piatok. Zamyslite sa nad sebou.

Vodnár

Je pred vami veľmi pokojný pracovný týždeň, čo vám momentálne aj vyhovuje. Môžete trochu poľaviť v nasadenom tempe a tak si aj trochu odpočinúť, prípadne si niečo preštudovať. V osobnom živote máte pred sebou dni, ktoré sú ale naozaj mimoriadne prajné na lásku. Takže, pokiaľ ste sami a chcete to zmeniť, stane sa tak. Vy zadaný, máte pred sebou spoločné veľmi romantické chvíle, ktoré môžu byť okorenené aj niečim náruživým a vášnivým.

Ryby

V priebehu tohto týždňa ste na pracovisku nejaký nemastný, neslaný. K tomu všetkému ste ešte aj v strese, čo vám teda na nálade nepridáva. Cítite sa nedocenený a to je príčina vašich nálad a celkových pocitov. Našťastie, vo vašom súkromí je všetko v poriadku. Nemusíte sa zaoberať ničím, čo by od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. Počas stredy si urobte s partnermi romantický večer. Nebeská obloha vám v tejto oblasti praje a je maximálne naklonená.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk