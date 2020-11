22. november 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Pod ktorým znamením sa v láske TRASIE ZEM?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 23. - 29. novembra 2020?

Baran

Je pred vami pracovne absolútne úspešný týždeň. Ak sa už nejaký čas snažíte vylepšiť si vašu pracovnú pozíciu, tak sa vám to podarí. Vašim nadriadeným môžete bez obáv prezentovať vaše nové nápady a postupy pri ich realizácii. Stretnú sa u nich s pochopením a podporou. Aj v oblasti lásky a citov vám ruže kvitnú bez ohľadu na to, či ide o vážny vzťah, alebo len krátkodobý nezáväzný flirt. V podobnom duchu sa bude niesť aj nadchádzajúci víkend.

Býk

Máte pred sebou pracovne naozaj nesmierne náročný týždeň. Teraz pre vás platí, že menej je viac. Nesnažte sa preto byť zbytočne aktívny, nepresadzujte svoje názory, lebo by ste si všetko komplikovali ešte viac. Vaše súkromie, partnerské a rodinné spolužitie sú v priebehu týchto dní v poriadku. Vy, nezadaní, ktorí túžite po vzťahu, neriešte túto oblasť vášho života, pretože na to nemáte vhodné obdobie. Cez víkend sa zamerajte na seba. Oddychujte, relaxujte.

Blíženci

V zamestnaní nebudete mať v priebehu týchto dní žiadne problémy, ktoré by vám z vonku mali brániť v dosahovaní dobrých výsledkov. Možné komplikácie vo vašich výkonoch môžu vychádzať od vás, pretože na jednej strane ste plní energie a elánu, ale na druhej sa cítite pod tlakom a depresiou. Upokojte sa a bude to dobré. V partnerskom spolužití by ste sa mali počas týchto dní viac venovať vašim polovičkám, pretože je tu hrozba, že by ste mohli cez víkend mať medzi vami tichú domácnosť.

Rak

V pondelok bude na vašom pracovisku „veget“. Od utorka do štvrtku sa vám bude mimoriadne dariť vo všetkom, ale v piatok buďte opatrní, pretože tento deň je pre vás veľmi neprajný v každom smere. V osobnom živote máte piatok nesmierne úžasný na otvorené prejavy lásky a citov smerom k vašim partnerom. Nezabudnite preto na to a pripravte pre nich niečo milé a romantické, pretože ak nie, v nedeľu si za svoju nevšímavosť môžete vyslúžiť nepríjemné poznámky z ich strany.

Lev

V zamestnaní si od pondelka do štvrtku budete sami komplikovať každú činnosť, pretože okrem pochmúrnej nálady ste aj tvrdohlavý. Až v priebehu piatka sa dokážete upokojiť a uvoľniť a to sa pozitívne prejaví aj na vašich výkonoch a výsledkoch. V partnerskom spolužití všetko klape tak ako má. Dokážete si vzájomne prejavovať náklonnosť a oddanosť, preto tento príjemný stav nepokazte. Budete mať totiž tendencie prenášať si s práce všetky negatívne nálady.

Panna

Vaše pracovné výkony budú aj v priebehu tohto týždňa štandardne dobré, ale za predpokladu, že dokážete mať pod kontrolou vaše vnútorné emócie, pretože na jednej strane ste nabití energiou a chuťou, no na druhej sa cítite pod tlakom a v depresii. Počas týchto dní sa snažte venovať vašim partnerom viac ako v iné obdobie. Už nejaký čas sa cítia byť vami zanedbávaní a túto nespokojnosť by vám mohli cez víkend dať citeľne najavo, ale nie príjemným spôsobom.

Váhy

Mali by ste sa pripraviť na pracovne naozaj náročný týždeň. Držte sa príslovia menej je viac. Nesnažte sa byť prehnane aktívni, nesnažte sa presadzovať sa medzi kolegami svojimi názormi, pretože by ste si všetko skomplikovali ešte viac. V osobnom živote vám, nezadaným, ktorí túžite po vzťahu, tieto dni neprajú. Vy, zadaní, máte pred sebou pokojné a harmóniou naplnené dni, ktoré budú v rovnakom duchu pokračovať aj cez víkend.

Škorpión

Počas týchto dní sa vám pracovne a kariérne nedarí. Je to preto, lebo ste nesmierne tvrdohlaví a neústupčiví v niektorých praktikách, o ktorých si myslíte, že sú správne. Skúste pouvažovať nad tým, či by ste váš postoj aspoň trochu neprehodnotili. Ani v oblasti lásky a citov sa vám tento týždeň moc nedarí. Vaši partneri vás síce milujú a sú vám oddaní, ale trápi ich to, že necítia z vašej strany to isté. Aj v tomto prípade by bolo dobré, ak by ste sa trochu nad sebou zamysleli.

Strelec

Je pred vami veľmi pokojný pracovný týždeň, čo vám môže pripadať až podozrivé. Je to logické, pretože ste ohnivé znamenie a preto máte radi akčnosť, ale nestane nič, ak si pre zmenu budete tieto dni pohody užívať. Vaše súkromie sa bude niesť hlavne v znamení citov a lásky a to hlavne v utorok, stredu a v piatok. Nebojte sa tieto pocity prijať a vnímať celým srdcom aj v realite. Cez víkend sú pred vami dni pokoja a pohody v kruhy vašich najbližších.

Kozorožec

Aj počas tohto týždňa máte pochmúrnu náladu a tá sa negatívne odzrkadľuje aj na vašom prístupe k pracovným povinnostiam. Pokúste sa vzchopiť, aj keď to môže byť pre vás ťažké a ako tak to všetko „uhrajete“. V priebehu týchto dní to máte doma aj v partnerskom spolužití dobré. Iba vo štvrtok je tu riziko malých nedorozumení medzi vami, ale ak sa dokážete aspoň trochu ovládať, potom bude dobre. Víkend využite na odpočinok a relax.

Vodnár

Máte pred sebou ďalší náročný týždeň, v ktorom čím sa snažíte ako najlepšie viete, tým je to horšie. Snažte sa zachovať pokoj, všetko aj to nepríjemné trvá len dočasne a potom bude opäť dobre. V oblasti lásky sa pod vami trasie zem. Ste nervózni z práce, ale to neznamená, že sa nemáte venovať vašim partnerom. Snažte sa im dokázať akýmkoľvek spôsobom, že ich ľúbite a že sú pre vás jednou z najdôležitejších súčastí života, pretože ak nie, nedopadne to pre vás dobre.

Ryby

Tieto dni ste bez nálady, nemáte záujem o žiadne aktivity a to aj v pracovnej oblasti, čo je veľmi viditeľné a citeľné na vašich výkonoch a výsledkoch. Tie sa odzrkadlia aj na vašich finančných odmenách. V súkromí ste tento týždeň ako-tak spokojní až do štvrtku, počas ktorého vám hrozia ostré hádky s partnerom. Viete to dopredu, tak to využite, aby ste sa im dokázali vyhnúť. Zbytočne by ste nie len im a vám, ale aj ostatným vo vašom blízkom okolí pokazili víkend.

Týždenný horoskop pre vás pripravia astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk