24. máj 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Jedno znamenie bude všetko, čoho sa chytí, meniť na zlato

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 25. - 31. mája 2020?

Baran

Vaše ohnivé znamenie sa v priebehu týchto dní prejaví naplno. V zamestnaní ste neudržateľný a nesmierne výkonný. No nebudete schopný prijať, že vaši spolupracovníci vám nestačia v nasadenom tempe a to vás bude dráždiť. Nie každý je tak prispôsobivý ako vy. Snažte sa to tolerovať a nie to dávať nepríjemným spôsobom vašim kolegom najavo. Rovnako tak aj doma skôr oceňte snahu vašich blízkych vo všetkom, čo robia. Nekritizujte ich ak urobia nejakú chybu. Možno ani sami netušíte, ako im záleží na vašom uznaní.

Býk

V tomto týždni máte veľkú príležitosť získať si naozaj dobré kontakty, uzavrieť nové obchodné zmluvy. Stačí iba málo z vašej strany. Snažte sa byť milý a prívetivý. Nevťahujte preto vaše súkromie do pracovných záležitostí. V citovej oblasti vášho života sa tiež začínajú mraky rozpúšťať. Cítite prílev energie a chuti opäť si plne užívať a prežívať tie príjemné pocity tepla okolo srdiečka. Preto v závere týždňa odolajte obavám a dajte príležitosť všetkým, aby mohli otvorene prejaviť, čo k vám cítia.

Blíženci

V priebehu týchto dní si v zamestnaní ustrážte vaše tendencie všetko zľahčovať a bagatelizovať, pretože by ste si mohli narobiť problémy, ktoré by ste ťažko naprávali. Stálo by vás to veľa energie ako aj psychických a fyzických síl. V osobnom živote, v rodinnom alebo v partnerskom spolužití vám nebeská obloha bude priať hlavne počas nadchádzajúceho víkendu. Využite to na upevnenie a utuženie vašej spolupatričnosti.

Rak

Máte v sebe dostatok energie na to, aby ste bez problémov zvládali všetky vaše úlohy, ktoré máte na tento týždeň vašimi nadriadenými zadané, ale môže vám v tom všetkom brániť vaša náladovosť a vnútorná nerovnováha. To sa bude týkať aj vašich osobných či rodinných záležitostí. Preto radšej doma v priebehu týchto dní neriešte nič zásadné. Nechajte to na príhodnejšie obdobie. Nič sa nestane, ak si víkend vyčleníte pre seba a budete len relaxovať.

Lev

Ste plný nových plánov a projektov, ktoré by ste najradšej realizovali okamžite, ale bude dobré, ak si vypočujete názory aj vašich spolupracovníkov a budete k ich pripomienkam otvorený. Ide o to, že budete mať tendencie presadzovať svoje aj za cenu toho, že vaše predstavy nebudú práve tie najvýhodnejšie. V súkromí sa hlavne počas nedele venujte rodine a partnerom. Tento deň je na to ako stvorený.

Panna

V priebehu tohto týždňa budete mať tendencie bagatelizovať všetko na vašom pracovisku, čo nie je pre vaše znamenie vhodné. Mohlo by sa totiž stať, že by ste si narobili veľa problémov, ktoré by ste ozaj veľmi pracne museli odstraňovať. Počas nadchádzajúceho víkendu vám budú hviezdy naklonené v rodinných aktivitách. Využite tieto dni na zvýšenie súdržnosti medzi vami a vašimi najbližšími

Váhy

Tieto dni sú pre vás ideálne na uzatváranie nových kontaktov a pracovných zmlúv. Z vašej strany stačí na to ozaj iba málo. Byť milý a ústretový. Preto sa snažte nevťahovať vaše súkromie do profesionálnej oblasti, pretože aj keď sa už okolo vášho osobného života, zvlášť v citoch, veci postupne stabilizujú, ešte stále sa necítite v takej pohode, ako by ste chceli a to ovplyvňuje ako vaše myslenie, tak aj konanie. No víkend vám prináša aj v tejto oblasti niečo milé a zaujímavé.

Škorpión

Máte pred sebou jeden z tých bežných pracovných týždňov, ktorý nebude ničím mimoriadne zaujímavý. Aj keď cítite v sebe dostatok energie, nebudete ju mať ako využiť. V súkromí sa tiež nebudú diať žiadne neočakávané udalosti, ktoré by vás mali nepríjemne zaskočiť. Budete dosť premýšľať nad všetkým, čo je jedna z vašich silných vlastností, preto si nájdite nejaké tiché miesto v pohodlí vášho domova, aby ste neboli ničím a nikým rušený.

Strelec

Je pred vami mimoriadne prajný týždeň pre všetky vaše aktivity, ktoré máte či už pracovnej, alebo v súkromnej oblasti. Všetko, do čoho sa pustíte, budete meniť na zlato. Okrem toho stále pri vás stojí šťastena, takže aj prípadná výhra v nejakej lotérii nie je vylúčená. Počas víkendu sa snažte kontrolovať vaše reakcie smerom k blízkemu okoliu, pretože nie všetky vaše poznámky a správanie budú chápané a vnímané pozitívne.

Kozorožec

V zamestnaní sa v priebehu týchto dní všetky vaše snahy budú míňať účinkom, pretože vaša vôľa nebude ešte dostatočne silná, aby ste ňou prekonali vaše súkromné dilemy, ktoré ovplyvňujú vaše myslenie a cítenie. Ste stále plný vnútorných rozporov. Na jednej strane túžite po rodinnej harmónii a pohode, ale na druhej budete mať tendencie izolovať sa od všetkých, či už pôjde o vašich najbližších, alebo priateľov. Víkend využite na to to, aby ste si dali vaše myšlienky do poriadku a vyčistili si hlavu.

Vodnár

Aj v tomto týždni máte príležitosť a šancu pracovne dosiahnuť na tie najvyššie méty, ale za predpokladu, že budete dostatočne trpezlivý pri všetkých dôležitých jednaniach s vašimi obchodnými partnermi. Ešte aj stále sa môžete uchádzať o priazeň šťasteny v nejakej tipovacej súťaži. V osobnom živote si hlavne počas piatku dávajte pozor na to, aby vaše reakcie smerom k vašej rodine a priateľom neboli zbytočne prehnane prudké.

Ryby

Na pracovisku si počas tohto týždňa dávajte pozor na to, aby ste si nevylievali vašu frustráciu na kolegoch, pretože vaše predstavy o plnení si vašich povinností budú narážať na reálne prekážky. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote a rodinných záležitostiach nebudete spokojný s ich priebehom, ale to sú iba vaše vnútorné pocity. V praxi ide všetko tak, ako má. Preto bude lepšie, ak prenecháte riadenie domácnosti na partnerov. Vy sa venujte niečomu, čo vás dokáže upokojiť a potešiť.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

