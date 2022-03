Ukrajinské dievčatko spieva v kryte pieseň z rozprávky. VIDEO dojalo milióny ľudí

Obyvatelia Ukrajiny sú už dva týždne pod paľbou ruských guliek a v strachu o holé životy opúšťajú svoje domovy a hľadajú bezpečné útočisko za hranicami svojej krajiny.

Matky s deťmi sa lúčia so svojimi manželmi a otcami, mnoho detí dokonca prekračuje hranice osamote. Tí, ktorí sa ukrývajú pred vojnou doma, nachádzajú útočisko v krytoch či pivniciach.

Denne zahraničné médiá informujú o srdcervúcich príbehoch ľudí, ktorí čelia každodennej hrôze, ktorú na Ukrajinu priniesla ruská invázia. Najnovšie dojalo ľudí po celom svete video z jedného z kyjevských krytov. Ukrajinské dievčatko sa na ňom snaží upokojiť rozrušených ľudí v kryte svojím nežným spevom.

Na záberoch videa, ktoré má na Twitteri už viac ako milión zhliadnutí, vidieť desiatky ľudí, medzi nimi aj dôchodcov a deti.

V momente, keď malá Ukrajinka začne spievať pesničku z rozprávky Ľadové kráľovstvo, plač detí utíchne a dojatí zostanú aj samotní chlapi.

Little girl singing "Let it go" in a shelter#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/6gfcUoiwJJ