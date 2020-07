Reper prezidentom USA? Kanye West ohlásil kandidatúru

O svojej prezidentskej kandidatúre v roku 2020 pritom po prvý raz hovoril na odovzdávaní cien televízie MTV v roku 2015.

Americký reper Kanye West, ktorý v minulosti otvorene podporil prezidenta USA Donalda Trumpa, v sobotu na sociálnej sieti oznámil, že sa bude v tohtoročných voľbách uchádzať o prezidentský pos­t.

Zjavne tak chce byť vyzývateľom Trumpa a jeho demokratického súpera, bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Musíme teraz uskutočniť prísľub Ameriky tým, že budeme veriť Bohu, zjednotíme našu víziu a budeme budovať našu budúcnosť. Kandidujem za prezidenta Spojených štátov,“ napísal West v príspevku na Twitteri, ku ktorému pridal vlajku USA a hashtag #2020VISION.

Bezprostredne nebolo jasné, či to West s kandidatúrou myslí vážne, keď do volieb 3. novembra zostávajú štyri mesiace, alebo či predložil oficiálne dokumenty potrebné na to, aby ho zaradili na štátne volebné lístky.