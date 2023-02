26 Galéria Zdroj: ElliArt-make up Úžasnou tvorbou ŠOKUJE: Vizážistka Ellie ženám premenami vracia sebavedomie, FOTO Svojím líčením chce vizážistka Ellie ženám zdôrazniť na nich to krásne. A veruže sa jej to naozaj darí, za všetko hovoria jej úžasné premeny. 23. február 2023 Ľubomír Hudačko Správy

Ellie sa líčeniu venuje už od strednej školy. Rodičia ju prihlásili na rôzne krúžky, ale nikde dlho nevydržala.

„Ako dieťa som sa hľadala, ale časom som si našla niečo, čo ma napĺňalo. Bolo to kreslenie, teda hlavne kombinácia farieb, tónovania a zdokonaľovanie detailov. Keď som bola staršia, stále ma to ťahalo k líčeniu a móde. Ak by som nebola vizážistka bola by som asi módna návrhárka,“ hovorí na úvod pre Dnes24.sk sympatická vizážistka Ellie.

Už roky sa tak venuje tomu, čo ju najviac napĺňa. Zakladá si na tom, aby každá klientka od nej odchádzala vysmiata a so zdravím sebavedomím, že je nádherná.

Občas šokuje

„Nezáleží na tom, či má žena 17 alebo 87 rokov. Moje líčenie neraz ľudia vychvália tak, že klientku napríklad na svadbe ani nespoznajú. Všetci jej povedia, že vyzerala úžasne. To ma vie zahriať pri srdci a motivovať v ďalšom zdokonaľovaní. Občas viem niektorými líčeniami šokovať aj mojich sledovateľov a neveria, že je to tá istá osoba,“ hovorí o svojej tvorbe.

Zmeny po líčení sú naozaj značne výrazné. Ellie sa často s klientkami rozpráva ako s kamoškami. „Niektoré klientky majú aj smutné životné príbehy a stratili sebavedomie a absolútne sa necítia príťažlivo. Preto, keď robím svoju prácu, snažím sa ich nalíčiť tak, aby ostali samé sebou a len pozdvihnem ich krásu na inú úroveň,“ prezradila ďalej.

Obzerajú sa, či sú to ony

Najvtipnejšie sú jej klientky – seniorky. Prídu demotivované, donútené vnučkami či dcérami a sadnú na líčenie a účes s frázou, že z nich už krajšiu nespraví.

„No po finálnom výsledku sa aj štyrikrát pozrú do zrkadla, či sú to naozaj ony. Povedia mi, že tak naposledy vyzerali, keď mali 24 rokov,“ hovorí Ellie.

Ženy majú na starosti okrem práce aj deti a domácnosť a to sa často odráža na ich tvárach. Máloktorá si podľa Ellie dopraje procedúry, ktoré sú pre pleť potrebné.

Zdôrazňuje to krásne

"Patrí sem hĺbková hydratácia či procedúry na zjemnenie vrások. Myslím si, že sme všetky pekné aj bez mejkapu, lebo najdôležitejšie je mať sa rád, aj keď sme nenalíčené, strapaté a v teplákoch. Krása nie je na povrchu, je vo vnútri. Mala som pár zákazníčok, ktoré vás donútia zamyslieť sa nad životom a uvedomiť si, aké je dôležité zdravie. Načo je človeku krása, keď nemá zdravie? pýta sa šikovná vizážistka.

Svojím líčením chce vizážistka Ellie ženám zdôrazniť na nich to krásne.

Líčenie podľa jej slov trvá hodinu a toľko sa venuje aj účesu. Vo svojej tvorbe sa snaží niečím odlíšiť. Platí to pri účesoch aj pri líčení.

Tvorí aj účesy

„Na každej klientke sa snažím zanechať môj špecifický podpis. Milujem dekorovať účesy s kvetmi, venčekmi alebo aj inými vlasovými doplnkami. Snažím sa, aby každý účes bol niečím jedinečný. Ak ide napríklad o nevesty, dávam si s nimi skúšobné líčenia a účesy, kde mi porozprávajú, akú majú predstavu o účese a líčení a následne jej poviem svoj názor a poradím jej v tejto oblasti,“ hovorí Ellie s tým, že veľa klientok si vyberie účes, čo im nesedí k tvári.

Buď ju majú veľmi úzku k danému účesu, alebo okrúhlu a môže ich účes ešte viac rozšíriť.

„Klientku vidím z hľadiska odborníka, preto im viem s týmito vecami poradiť. Robím viac verzií skúšobného líčenia a účesu, aby si klientka mohla porovnať, ako vyzerá s účesom, ktorý chcela ona a s účesom, ktorý mi k nej pasuje. Pri výbere mám pravdu v 99% prípadoch“ vysvetlila.

Trendom minimalizmus

Podľa jej slov bol trendom v roku 2022 minimalizmus, teda nalíčiť klientku tak, aby vyzerala prirodzene a pritom bola celá jej krása vyzdvihnutá.

„Samozrejme, nebolo to vždy pravidlo, mala som aj klientky, ktorým sa páčili nádherné zvýraznené oči alebo výrazne lícne kosti. Išlo aj o to, aká osobnosť klientky to bola,“ dodala na záver vizážistka Ellie.

Jej nádhernú tvorbu premien pred a po líčení či zábery účesov nájdete v priloženej bohatej fotogalérii.

