28. júl 2024 Magazín Lifestyle V akej POLOHE spíte vy alebo váš partner? Póza tela odhaľuje POVAHU človeka Podľa odborníkov existuje prepojenie medzi polohou počas spánku a povahou spáča. Pozrite sa, čo prezrádza o vás vaša najobľúbenejšia poloha.

Rozmýšľali ste nad tým, čo o vás vypovedá najobľúbenejšia poloha počas spánku? Doktor Samuel Dunkell vo svojej knihe s názvom Sleep Positions: The Night Language of the Body skúmal potencionálnu súvislosť medzi spánkom a osobnostnými črtami. A výsledok? Na základe pozorovania klasifikoval štyri primárne polohy spánku. Do ktorej patríte vy?

4. Spanie na bruchu

Najradšej zaspávate v tejto polohe? Podľa doktora Samuel Dunkella patríte k jedincom, ktorí nevydržia dlho v nečinnosti. Charakterizuje vás impulzívnosť a je pravdepodobné, že trpíte obsedantno-kompulzívnou poruchou. Spáči v tejto polohe sú však rodení perfekcionisti.

„Možno budete menej sebavedomí, no riešite výzvy zoči-voči. Je menej pravdepodobné, že budete závislí od správnej nálady, prostredia, času, miesta, prostredia, aby ste urobili to, čo je potrebné práve urobiť,“ píše portál Jagran Josh.

Nie je toto vaša najobľúbenejšia poloha? Kliknite na druhú stranu.

Zdroj: Dnes24.sk