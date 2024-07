5. júl 2024 Krimi V aute po páde do rokliny ZAHYNUL človek, ďalší dvaja sú zranení Prevrátenie a pád osobného automobilu v strmom lesnom poraste v oblasti Rakytov pod vrcholom Nevedomá vo štvrtok (4. 7.) neprežila jedna osoba, ďalší dvaja účastníci nehody sa zranili.

Informovala o tom v piatok Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe. Posádke auta pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra, ktorých cez Operačné stredisko tiesňového volania požiadali o súčinnosť so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému.

„Horskí záchranári sa po príchode na miesto podieľali na vyslobodení a transporte uviaznutej osoby. Žiaľ, u tejto osoby mohli príslušné zložky na mieste skonštatovať iba smrť,“ uviedla HZS. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR.

„Ostatní účastníci nehody boli so zraneniami odovzdaní do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocničného zariadenia,“ dodala HZS.

Okolnosti nehody, pri ktorej vozidlo za doposiaľ nezistených okolností spadlo do rokliny, vyšetruje polícia. Auto podľa nej viedla doposiaľ nezistená osoba.

„Vo vozidle sa nachádzali tri osoby, 37-ročný muž utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol, prevezené do nemocnice boli ďalšie dve osoby vo veku 31 a 39 rokov,“ doplnila žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

Polícia začala v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví. „Na prípade intenzívne pracujeme a vykonávame všetky potrebné procesné úkony s cieľom objasnenia skutku. Ďalšie okolnosti prípadu, ako aj to, kto bol vodičom motorového vozidla, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala Kremeňová.

Zdroj: TASR