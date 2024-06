5. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia V obehu sú MILIÓNY neplatných bankoviek: POZOR, v peňaženke ich môžete mať aj VY! Už len niekoľko týždňov ostáva ľuďom, ktorí majú doma niektorú z miliónov kusov neplatných bankoviek. Po tomto termíne sa ich tak ľahko nezbavia.

Máte doma české koruny? V tom prípade si ich dobre skontrolujte. V obehu totiž stále ostalo 41 miliónov kusov starých neplatných bankoviek. Staršie vzory začala Česká národná banka (ČNB) sťahovať už v roku 2021 a ich platnosť skončila v polovici roku 2022.

Ide o bankovky v hodnote 100, 200, 500, 1 000 a 2 000 českých korún, ktoré vznikli medzi rokmi 1995 a 1999.

Ako vyzerajú neplatné bankovky?

Neplatné bankovky najľahšie rozoznáte podľa strieborného prúžku, ktorý vertikálne pretína bankovku.

„Tento prúžok je pri neplatných bankovkách úzky a jeho farba sa pri naklonení nemení, zatiaľ čo platné vzory bankoviek majú prúžok široký, ktorý pri naklonení mení farbu z hnedofialovej na zelenú. Jednotlivé vzory od seba ďalej odlišuje rok uvedenia do obehu, vyobrazenie na prednej strane bankovky a niektoré ďalšie ochranné prvky,“ vysvetľuje ČNB.

Výmena sa skomplikuje

Od roku 2022 mohli obchodníci tieto bankovky prijímať, no vydávať zákazníkom ich už nesmeli.

Ak ste si takéto bankovky našli aj vo svojej peňaženke, mali by ste sa poponáhľať. Stačí navštíviť ktorúkoľvek banku v Česku a bankovku vám vymenia. Stihnúť to však musíte do 30. júna.

Od 1. júla vám bankovky vymenia už len na pobočkách Českej národnej banky v Prahe, Ostrave, Hradci Králové, Českých Budějoviciach, Ústí nad Labem a v Plzni.

