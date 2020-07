25. júl 2020 Správy V roku 2040 sa budeme topiť v MILIARDE ton plastu! Odpad bude v lesoch aj moriach

Medzi rokmi 2016 a 2040 bude do prírodného prostredia vyhodených 961 miliónov ton tohto zvyškového materiálu. Utopíme sa v plaste?

Takmer jedna miliarda ton plastového odpadu bude do roku 2040 vysypaná do prírodného prostredia vrátane morí. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú vypracovali akademici z Leedskej univerzity v Británii v spolupráci s medzinárodným tímom expertov. Informovala o tom stanica Sky News.

Milióny ton odpadu

Nový digitálny model, ktorý sleduje pohyb plastového odpadu vo svete, odhalil, že medzi rokmi 2016 a 2040 bude do prírodného prostredia vyhodených 961 miliónov ton tohto zvyškového materiálu. Štúdia má názov „Breaking the Plastic Wave“ (Plastový príboj).

V samotnom roku 2040 nový model zároveň predpovedá: 133 miliónov ton plastového odpadu bude spáleného vo voľnom priestore, 77 miliónov ton ho bude vysypaného na súši a 29 miliónov ton ho skončí v mori.

„Toto vedecké bádanie nám po prvý raz poskytuje komplexný pohľad do problematiky ohromujúceho množstva plastového odpadu, ktorý ľudstvo vysýpa do pevninských a vodných ekosystémov sveta,“ uviedol pre Sky News vedúci štúdie Costas Velis.

„Teraz máme omnoho jasnejší obraz o zdrojoch znečistenia, ako aj o tom, kam sa odpad nakoniec dostáva. Ak ľudstvo nebude konať, odhadujeme, že v prírodnom prostredí sa do roku 2040 nahromadí takmer jedna miliarda ton plastového odpadu,“ zdôraznil.

Predpokladá sa, že približne dve miliardy ľudí vo svete nemajú prístup k službám triedenia odpadu. Štúdia tvrdí, že toto číslo by sa do roku 2040 mohlo zvýšiť na štyri miliardy, čo je polovica svetovej populácie.

Zdroj: TASR