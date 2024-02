V Spišskej Novej Vsi vyčíňajú detské gangy: NESKUTOČNÉ čo sa deje, za útoky majú zbierať body!

V Spišskej Novej Vsi riešia problémy s agresívnou mládežou. Podľa portálu Noviny.sk v meste vyčíňajú detské gangy zložené z ôsmakov a deviatakov základných škôl až po stredoškolákov.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V Košickom kraji zúri CHRÍPKA: Desiatky škôl museli zatvoriť svoje brány!

Za útoky majú podľa TV JOJ tínedžeri dokonca zbierať body a „budovať“ si svoju pozíciu v rámci gangu. „Za 60-ročného chlapa, ktorého napadnú, dostanú 10 bodov, za 50-ročného 20 bodov. Disponujeme aj nejakými konkrétnymi menami, spolu máme evidovaných zatiaľ 28 ľudí,“ ozrejmil Chroust, ktorý sa obáva, aby niekto na útok nedoplatil životom.

Strážcovia poriadku podnikli konkrétne nešpecifikované opatrenia, spolupracujú aj so štátnou políciou.

„Spišskonovoveská polícia koná ex offo. Vzhľadom na aktuálny stav vyšetrovania poskytnutie bližších informácií nateraz nie je možné, pretože by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci,“ uviedla pre Noviny.sk košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.