24. január 2024 Zo Slovenska V srdci Slovenska pribudla zimná ATRAKCIA: Vznikol tam 20-metrový ĽADOPÁD Vďaka vhodnej lokalite, ktorá odolá aj výkyvom počasia, by mal ľadopád vydržať celé týždne.

Zásluhou mrazivého počasia pribudla na Skalke pri Kremnici ďalšia atrakcia. Milovníci adrenalínu sa môžu tešiť na viac ako 20 metrov dlhý ľadopád, ktorý sa nachádza v areáli feratového sveta. Informovalo o tom mesto Kremnica, ktoré sa spolu s Horskou službou Kremnické vrchy o túto atrakciu postaralo.

Prístupný verejnosti

„Vďaka vhodnej lokalite, ktorá odolá aj výkyvom počasia, by mal ľadopád vydržať celé týždne,“ uvádza samospráva s tým, že predpoveď počasia na najbližších desať dní síce počíta s oteplením, no pri nadmorskej výške okolo 1 200 metrov a severozápadnej expozícii ľadopádu by sa ani mierne oteplenie nemalo na kvalite ľadu výraznejšie podpísať.

Ako ďalej mesto uvádza, atrakcia je prístupná aj verejnosti, no upozorňuje, že v záujme vlastnej bezpečnosti treba dodržiavať pokyny zverejnené na informačnom paneli. Prístup k ľadopádu je v teréne značený.

„Pri nástupe do ľadovej steny je nevyhnutný špeciálny výstroj – prilba a výbava na lezenie v ľade, napríklad mačky a cepíny. Neprofesionálnym lezcom odporúčame liezť na ľadovú stenu len pod dohľadom odborníka, lezenie v ľadopáde je na vlastné riziko,“ dodala radnica.

