V Taliansku VYBUCHLA sopka! Nebo zahalil popol, žeravá LÁVA smeruje do mora, VIDEO

V Taliansku vybuchla sopka Stromboli. Erupcia nastala v stredu večer na rovnomennom ostrove.

„Po erupcii zahalil ostrov hustý dym a po svahoch stekala láva pozdĺž Sciara del Fuoco. Prúd lávy vďaka vetru smeruje na neobývanú oblasť a mala by dosiahnuť pobrežie,“ informuje iMeteo.sk.

Aj keď výbuch vyzeral hrozivo a nebo zahalil čierny oblak popola, nikomu sa našťastie nič nestalo.

„Národný ústav geofyziky a vulkanológie oznámil približne o 18:40 h, že zo siete monitorovacích kamier bolo pozorované náhle zintenzívnenie aktivity v oblasti severného krátera, ktorá o 18:46 h vytvorila prúd žeravého materiálu. Ten sa aktuálne rýchlo šíri pozdĺž Sciara del Fuoco, dosahuje pobrežie a steká do mora,“ vysvetľuje server.

K výbuchu došlo po piatich rokoch. V roku 2019 došlo k dvom erupciám Stromboli, ktoré patrili medzi najsilnejšie zaznamenané od začiatku monitorovania v roku 1985.

Today at 16:44 UTC a debris avalanche was reported at #Stromboli. The avalanche interested the area of the Sciara del Fuoco and was due to lava overflow in the northern crater area.

Credits: fotos and video by T.Giorgianni and LGS UniFi pic.twitter.com/J5Oi5RmJn2