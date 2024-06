V Turecku sa rozhoreli OBROVSKÉ požiare: Hlásia desiatky zranených a viacero OBETÍ

Lesné požiare zachvátili v noci na piatok na juhovýchode Turecka niekoľko dedín.

Informoval o tom tamojší minister zdravotníctva Fahrettin Koca, píše TASR podľa agentúry AFP.

„Päť ľudí zahynulo a 44 utrpelo zranenia, z toho desiati vážne,“ keď požiar zachvátil dve oblasti medzi mestami Mardin a Diyarbakir, napísal Koca na sociálnej sieti X.

Turecký minister zdravotníctva dodal, že na miesto vyslali štyri záchranné tímy a 35 sanitiek. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť obrovský požiar, ktorý osvetľuje nočnú oblohu, píše AFP.

Minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že požiar vypukol vo štvrtok neskoro večer v oblasti asi 30 kilometrov južne od Diyarbakiru a z dôvodu silného vetra sa rýchlo rozšíril, pričom zasiahol päť dedín.

Lesný požiar vypukol v utorok aj v tureckej západnej provincii Čanakkale. Pre šíriaci sa požiar museli záchranári evakuovať obec v okrese Eceabat a došlo aj k čiastočnému zastaveniu lodnej dopravy v rušnej úžine Dardanely.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Massive fire breaks out in Çınar of Diyarbakır of Turkey 🇹🇷 Looks like chaos in hell. pic.twitter.com/8oAO6eX8gX