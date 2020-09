26. september 2020 Regióny V Žilinskom kraji klesla návštevnosť: Ľudia už nechcú veľké hotely, hľadajú TOTO

Žilinskému kraju poklesol počet turistov o 40 percent. Veľkú rolu vraj zohrala pandémia. Región do budúcnosti vyťahuje nové tromfy.

V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) klesol v prvom polroku 2020 počet návštevníkov a prenocovaní zhruba o 40 percent. Podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Ivety Chabadovej klesli po zavedení obmedzení v súvislosti s novým koronavírusom.

Namiesto hotela chatka v prírode

„Napriek výpadku a nepriaznivým číslam je Žilinský kraj v rámci celého Slovenska stále najnavštevovanejším regiónom a prenocuje tu najviac ľudí. Za prvý polrok sme dokonca predbehli aj Bratislavský kraj,“ podotkla Chabadová.

Doplnila, že v prvom polroku ľudia navštevovali aj obľúbené regióny Liptov a Oravu, ale omnoho viac začali vyhľadávať menšie zariadenia na ubytovanie v menších regiónoch. „Rôzne chatky, chalupy, chaty, penzióny v menších regiónoch, kde hľadajú pokoj a súkromie. Napríklad na Kysuciach, kde sa objavili práve takíto poskytovatelia služieb a získali si obľúbenosť u návštevníkov. Pri tejto príležitosti sme s regiónom Kysúc začali robiť projekt Chalupy, chaty a osady na Kysuciach,“ dodala výkonná riaditeľka KOCR.

Budúcnosťou sú Kysuce

Pripomenula, že od začiatku obmedzení spustila KOCR súťaž Spoznaj kraj, ktorá má podporiť cestovný ruch. „Až do konca septembra môžu návštevníci a obyvatelia Žilinského kraja zbierať pečiatky a vyhrať veľmi atraktívne ceny. To bolo jedno z lákadiel na podporu domáceho cestovného ruchu a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,“ vysvetlila Chabadová.

„Liptov je už veľmi poznateľným regiónom a nedokážeme ho viac nafúknuť. Tam je potrebné sa zamerať na kvalitu poskytovaných služieb. Ale máme región ako Kysuce. Má čo ponúknuť, má množstvo prírodných krás a je v podstate nepoznaný. Čiže, radi by sme produkty cestovného ruchu zamerali práve do tejto oblasti. A verím, že regiónu Kysuce to prinesie pozitívnu pridanú hodnotu,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

