VEČNÝ TALENT nášho hokeja mieri na východ: TOTO je jeho deviaty klub za šesť rokov!

View this post on Instagram

🖤🧡 Prvou ofenzívnou posilou Oceliarov sa stáva Martin Réway 🏒🥅 25-ročný útočník sa spod Tatier sťahuje do metropoly východu a bude tak obliekať oranžovo-čierny dres. Jan Šťastný: „Martin Réway nás sám kontaktoval a prejavil záujem hrať a pomôcť Košiciam. Po rozhovore s ním sme sa rozhodli dať mu šancu. Stále veríme, že pokiaľ bude Martin zdravý, môže nášmu tímu výrazne pomôcť. Jeho individuálne schopnosti sú stále na vynikajúcej úrovni a napríklad spolu s Mišom Chovanom môžu vytvoriť veľmi silnú útočnú dvojicu, ktorá by mohla byť postrachom všetkých súperov. Jedná sa asi o jednu z jeho posledných šancí a ja verím, že nás nesklame a pomôže nám v tejto ťažkej dobre, ktorou naša organizácia prechádza.“ Martin Réway: „Som veľmi šťastný, že som sa stal súčasťou tohto mladého ambiciózneho kádra, ktorý Košice skladajú. Veľmi sa teším na spoluprácu s Honzom Šťastným, keďže sa s ním poznám v podstate od mlada, keď ma viedol v HC Slavia Praha. Tiež sa teším na nových spoluhráčov a dúfam, že v pozitívnom slova zmysle prekvapíme nejedného fanúšika. Situácia v klubu nie je ideálna, ale to neznamená, že nemôžeme veľa ľudí a tímov prekvapiť. Dôležité bude, ako si sadneme ako kolektív, potom je všetko možné. Budeme nastupovať s pokorou, ale aj s rešpektom. Máme v tímu pár skúsených hráčov, ktorí vedia, čo spraviť, aby sme boli konkurencieschopní a naučili sa, že pokiaľ je tím odhodlaný na ľade nechať všetko, tak je všetko možné. Ja verím, že s chalanmi ako Mišo Chovan máme šancu na výhru každý jeden zápas. Keď sa my ostatní pridáme, budeme nepríjemným mužstvom pre každého. Dúfam, že v aréne i pri televíznych obrazovkách nás budú fanúšikovia hnať dopredu. Aj keď začiatok nemusí byť najľahší, je to súťaž plná zvratov. Verím v schopnosti Honza Šťastného a v chlapcov, ktorých tu máme. Košice si zaslúžia atraktívny hokej, konkurencieschopný tím a my ním v pohode môžeme byť. Preto prosím aj fanúšikov, aby s nami hlavne zo začiatku mali trpezlivosť a verím, že postupom času s nami budú spokojní. Na záver, v tíme máme veľa mladých šikovných hráčov, ktorí môžu len napredovať a zlepšovať sa, čo poteší nejedného košického fanúšika.“ #hckosice #mysmehckosice #hcke #kosice #reway