24. máj 2020 Veľká pocta Paľovi do neba: NIKTO iný v novej ére NHL nebol lepší ako DEMITRA!

Bývalý kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Pavol Demitra (†36) sa stal najlepším hráčom zámorskej NHL v modernej ére, ktorý nosil číslo 38.

V tejto netradičnej ankete rozhodovali odborníci na oficiálnej stránke NHL. A keď prišla na radu 38-čka, suverénne ju ovládol útočník spod Tatier.

Najprv mal iné číslo

Pavol Demitra naskočil do prestížnej zámorskej súťaže v drese Ottawy, kedy však mal na drese iné číslo. Svoju typickú tridsaťosmičku ešte nemal, ale bol vôbec prvým hráčom Senators, ktorý naskočil do NHL so 78-čkou. Po výmene do St. Louis Blues v roku 1997 už siahol po tradičnom čísle.

Všetkých nechal za sebou

V hlasovaní sa zúčastnilo celkovo 19 odborníkov, z ktorých ho len jeden nedal na prvé miesto. Suverénne sa tak odchovanec dubnického hokeja dostal vyšvihol na najlepšieho hráča v modernej histórii NHL, ktorý siahol po drese s číslom 38. Dohromady v NHL nastúpil na 847 zápasov, v ktorých zaznamenal 768 bodov (304+464).

Tá prekliata havária…

September v roku 2011 sa zapísal do histórie športu čiernymi písmenami. Pád lietadla Lokomotiv Jaroslavľ krátko po štarte na otvárací duel sezóny KHL v Minsku totiž neprežil nikto z hokejového klubu. Jediným, kto túto haváriu prežil, bol palubný inžinier Alexander Sizov. Žiaľ, v troskách lietadla zomrel aj legendárny slovenský hokejista Pavol Demitra. Ten sa len niekoľko týždňov predtým ako kapitán s plačom lúčil s národným tímom po spackaných MS na Slovensku.

Pocta aj pre Haláka

Okrem Pavla sa v ankete dostalo pocty aj inému Slovákovi. Gólman Jaroslav Halák je najlepším hráčom ligy, ktorý nosí na chrbte číslo 41. Zdeno Chára z Bostonu mal smolu, že „jeho“ 33-ku v NHL mal aj legendárny brankár Patrick Roy, ktorý ho predbehol.

Zdroj: Dnes24.sk