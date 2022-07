Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk Veľký športový sviatok pre Slovensko: EYOF odštartoval úchvatným pochodom, VIDEO a FOTO Ulicami Banskej Bystrice pochodovali tisíce mladých športovcov z takmer 50 krajín. Mierili na otvárací ceremoniál. 24. júl 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska

24. júl 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska Veľký športový sviatok pre Slovensko: EYOF odštartoval úchvatným pochodom, VIDEO a FOTO Ulicami Banskej Bystrice pochodovali tisíce mladých športovcov z takmer 50 krajín. Mierili na otvárací ceremoniál.

Európsky olympijský festival mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 sa v nedeľu večer dočkal oficiálneho otvorenia. Ešte pred samotným vypuknutím slávnostného ceremoniálu sa Banskobystričanom a návštevníkom mesta naskytla príležitosť vidieť prichádzať defilé všetkých 3 500 domácich i zahraničných športovcov zo 48 Národných olympijských výborov.

Standing ovations pre 2 krajiny

Mladí športovci prešli po trase z Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách cez Námestie SNP až do dejiska otváracieho ceremoniálu v Parku pod Pamätníkom SNP. V sprievode nechýbali umelecké čísla bubeníkov či akrobatov na chodúľoch. V parku postupne krajina za krajinou vyšli na veľké 41-metrové pódium.

Najväčšieho potlesku a standing ovations sa dočkali dve výpravy, a to slovenská a ukrajinská.

Nasledovali príhovory v podaní prezidenta organizačného výboru EYOF – primátora Banskej Bystrice Jána Noska, prezidenta Európskych olympijských výborov Spyrosa Capralosa a predsedu NR SR Borisa Kollára, ktorý podujatie otvoril.

Bohatý program

Potom sa o zapálenie ohňa mieru postarali ambasádori podujatia, a zároveň olympijskí víťazi, Anastazia Kuzminová a Matej Tóth. Sochu na zapálenie ohňa vyrobil akademický sochár Ján Ťapák a symbolizuje schody k úspechu – tvrdú prácu a cestu športovca, na ktorej konci môže dosiahnuť najväčší úspech – získať medailu.

Program pokračoval umeleckými vystúpeniami. Nechýbal krátky film o regióne, Banskej Bystrici a o Slovensku. Následne vystúpil Tomáš Juhás, sólista Opery SND s áriou Nessun dorma, ktorá je o láske a víťazstve, a práve víťazstvo je spojené so športom. V programe sa ďalej predstavilo Slovenské divadlo tanca, Orchester Cigánski diabli s ukážkou novej tanečnej feérie Cigáni idú do neba. Nasledovalo dynamické číslo Show of hands v podaní dievčat zo skupiny The Wave a Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice s tancami z Podpoľania.

Vrcholom večera a otváracieho ceremoniálu bola filmová skladba A Million Dreams, ktorá patrila vystúpeniu detských sólistov a dievčenskému zboru. Vystúpenie sprevádzalo video reflektujúce na sny najmladších športovcov, ktoré sa môžu naplniť len tvrdou prácou.

Zábery z defilé v uliciach Bystrice a zo samotného ceremoniálu nájdete na priložených videách a vo fotogalérii.

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

