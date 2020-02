8. február 2020 Pavol Hrabovský Kultúra Veľký talent Homes v ROZHOVORE: Strastiplná cesta z kežmarských barov do O2 Arény

Peter Kravárik (Homes) je jedným z nominantov cien Rádia FM v kategórií objav roka. Rodáka z okolia Popradu sme vyspovedali nielen o jeho nominácií, ale aj o hudobných začiatkoch, umeleckom vývoji, neuveriteľných zážitkoch a bohatej životnej filozofii.

Hudobné začiatky

Peter pochádza z Kežmarku, kde vznikla jeho tvorba, ktorá sa ustavične vyvíja. Ako vraví sám Homes, k hudbe bol vedený už od mala: „Úplne na začiatku mi rodičia kúpili gitaru, keď som mal asi osem rokov. Takú malú španielku. Môj otec je gitarista, čiže on ma učil.“ Neskôr sa začal venovať štúdiu, na Základnej umeleckej škole, kde svoje schopnosti zdokonaľoval. Láska k hudbe ale vyrastala na úplne inom žánri, než akému sa Homes dnes venuje. „Ja som vyrastal na metale. Spravili sme svoju vlastnú kapelu, kde s nami hral aj môj otec. Okolo tých pätnástich rokov som zmenil smerovanie, opustil som metal a začali ma baviť akustické gitarové veci.“

A tá hudba má byť to, čo ti reálne otvorí oči a otvorí ťa tomu úplne inému vnímaniu a prežívaniu. Kedy ti dá facku a nastaví zrkadlo, že pozri sa – kto si v skutočnosti.

Od akustického znenia po spev

Homes je dnes už známy aj svojimi naspievanými skladbami. Peter nám ale prezradil, že cesta k spevu, nebola taká jednoduchá. „Čím ďalej tým viac ma vytáčalo, že nemôžem spievať, lebo fakt som cítil, že to strašne chcem. Naozaj pre mňa je úplne ten najväčší ideál toho dokonalého umenia, keď človek chytí nástroj a spraví vec, ktorú naspieva a napíše aj text.“ Peter priznáva, že tento nedostatok si vykompenzoval nálezom šikovného speváka, s ktorým vytvorili zoskupenie Reverie Platoon. Túžba samostatne spievať však nakoniec vyhrala. „Nechcel som byť závislý od druhých. Začal som pomaly. Ja som naozaj nevedel spievať,“ spomína s úsmevom Peter,“ Začal som tak, že som si nahral nejaké „podmazy“. Jednoduché, do počítača a do toho som spieval. Naspieval som to, vypočul a tak dookola. Na základe takejto sebareflexie som si vybudoval spevácky sluch. Potom som začal experimentovať a takto vznikol aj Younger Sun.“ Skladba Younger Sun je vôbec prvou skladbou od Petra, kedy sme mohli po prvýkrát počuť jeho spev.

Zdroj: YouTube.com

Ego a Youth

Peter sa vo svojej mladej kariére môže pýšiť spoluprácami, ktoré dosahujú vrchol slovenskej hudobnej scény. Príkladom toho je najmä jeho spolupráca s raperom a producentom Egom, známym zo skupiny Kontrafakt. Prvýkrát sa spoznali v rámci televíznej súťaže, kedy bol vybraný z pomedzi piatich talentov ako hosť na tour – práve so spomínaným raperom. „V sedemnástich som s ním šiel na turné po Česku. Počas toho turné som dokončoval skladbu Youth, čo bola moja prvá sólová vec.“ Svoj projekt prezentoval aj pred známym raperom: „ Asi po dvoch mesiacoch mi volá Ego, že je v Poprade, či som doma. Pýta sa ma, kde mám štúdio, kde nahrávam a ja že: v obývačke. Povedal mi, že napísal text na moju vec, či môže prísť ku mne, že to nahráme. Nahrali sme to po troch dňoch. Potom asi rok trvalo kým sa to dokončilo a nakoniec sme to vydali ako plnohodnotnú vec.“

„Moje moto je také, že: Rob tú hudbu tak, akoby ju nemal nikto počuť, s maximálnou slobodou.“

Candyrat Records

Candyrat Records jedným z najväčších vydavateľstiev, so špecializáciou na špičkových gitaristov. Práve táto spoločnosť vydala pod svojou záštitou, jednú z jeho skladieb: „Kontaktoval som sa priamo na majiteľa. Myslím , že to bolo cez jedného gitaristu, s ktorým som sa poznal. Ten tam už mal svoje veci. Ja som vtedy mal svoju druhú vec po Youth, ktorá sa volala Wildflovers. Dovolím si povedať, že je to fakt kvalitná gitarová sladba. Dali sme si záležať aj na klipe. Ten vyšiel dobre, tak som mu to poslal, že či to nechce vydať, lebo podľa mňa to má kvalitu na to vydavateľstvo. On si to vypočul a povedal, že hej. Nebolo to nič také komplikované.“

Zdroj: YouTube.com

Od barov po O2 Arénu

Homes počas svojej hudobnej kariéry zažil aj mnoho živých vystúpení. Zdôveril sa nám, že chodil po malých podnikoch, baroch a neskôr sa dostal na pravé pódiá pred masy fanúšikov. Pri prvom tour s Egom, neskôr na tour jeho albumu Precedens, čo Peter hodnotí ako jeden z najlepších zážitkov. Zlom prišiel ale v rámci spolupráce s českým interpretom Benom Cristovaom, s ktorým naživo predstavili skladbu Chybíš. Predstavenie sa odohralo vo vypredanej O2 Aréne – cca 16 000 ľudí. „Vravel som mu že držím palce a on že: „Tak vtedy už aj s tebou.“ Hneď ako mi to povedal, prvé čo mi napadlo bolo že: „Jasné.“(ironicky) Lebo veľa ľudí rado kecá, tak som to bral tak, že ty by si mňa zobral do O2 arény? Nech sa páči.“

„Amatéri sa pretekajú a profíci si pomáhajú.“

Radio_Head Awards

V rámci súťaže Radio_Head awards, pod záštitou Rádia FM, bol Homes nominovaný na objav roka. Aké boli jeho pocity? „No ja som o tom ani nevedel hlavne. Vedel som, že sa vyhlásili nominácie ale ja som nerátal, že tam budem a potom mi kamarátka písala, že za mňa hlasovala. Nerátal som s tým, žeby som bol nominovaný,“ konštatuje s pokorou. Ďalej spomína aj spoluprácu so spomínaným rádiom: „Mám s FM svoju históriu. Majú projekt Demovica, kde pošleš svoj projekt a ľudia za teba hlasujú. Čím dlhšie sa udržíš, tým dlhšie ťa hrajú v rádiu a tých najlepších pozvú na koncert. Mňa si takto pozvali na koncert a bol som aj v rannom vysielaní hrať na FM-ku. Púšťali Younger Sun, hral som na koncerte a takto.Takže mám s nimi dobré vzťahy, ale aj tak som to nečakal,“ hovorí a s pokorou pridáva, že výhru by mal dostať ten najlepší: „Nie som taký, že ja si to zaslúžim, lebo ja som úžasný. Keď si to zaslúži niekto viac nech to dosiahne. Ja prajem všetkým. Neberiem hudbu ako súťaž.“

Zdroj: YouTube.com

Album s názvom LUFU

Prvý debutový album od Petra vyšiel práve koncom januára. Ide o jeho vôbec prvý album, ktorým sa rozhodol debutovať na scéne. „Všetko to vznikalo u mňa doma. Všetky veci na albume sú živé – husle saxofóny, klavír, všetko možné nič nie je "naklikané“ v počítači." Prezradil nám niekoľko vecí o novom albume, spolu s mystikou zaujímavého názvu. „Moja životná filozofia je to, že najdôležitejšia je láska. Nie len láska k frajerke ale láska všeobecne. Pre mňa láska je komplexný pojem preto akoby bol ten album o láske. Raz som si pozeral len tak zo srandy love po anglicky a všetky možné obmeny tohto slova a ťukol som si na pôvod. Ukázalo mi, že LUFU je prvé slovo na pomenovanie lásky, takže LUFU je prvé pomenovanie pre lásku.“

„Pre mňa láska je to, že sa s tebou rozprávam normálne, som milý na čašníčku, keď kamarát niečo potrebuje, tak mu pomôžem.“

Jasný odkaz

Mnoho mladých umelcov sa snaží svojou tvorbou preraziť vo svete. Čo odkazuje Homes začínajúcim umelcom – nielen tým, ktorí sa venujú hudbe? „Hlavne si nemôžeš dávať limit na ašpirácie. Nemôžeš si povedať, že toto je pre mňa príliš veľké. Keď si povieš, že to chcem skúsiť tak to skús. Keď som ja posielal album do labelov, poslal som do všetkých najväčších. A reálne zopár mi odpísalo…“ Peter zdôrazňuje, že vek vôbec nehrá úlohu a je hlavne potrebné ísť dopredu s jasným cieľom: „Ja mám teraz 21 rokov a podarili sa mi také veci, ktoré by si mi povedal pred troma rokmi, že ich spravím, tak ťa vysmejem.“

Podpor miestneho interpreta v hlasovaní súťaže Radio_Head Awards, v kategórií objav roka. Hlasovať môžeš TU.

A ako dodáva sám Peter: „Teším sa z toho, že ma registrujú a verím, že budúci rok si idem pre album roka,“ konštatuje so smiechom. Práve spomínaný album vyšiel 31. januára a práve teraz je dostupný aj pre teba.

Album LUFU si môžeš vypočuť TU.

Nezabudnite nás sledovať na našom Facebooku i Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší obsah z Popradu a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk